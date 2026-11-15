Peter Manjarrés lanza álbum dedicado a su hijo y se sincera sobre el éxito

Espectáculos

Peter Manjarrés lanzó un nuevo álbum de 14 canciones que tiene un significado muy personal: está dedicado a su hijo. El estreno del trabajo coincidió el 30 de octubre con el cumpleaños número dos del pequeño.

El pequeño fue bautizado recientemente y su padrino fue Silvestre Dangond.

Por otro lado, el cantante se puso reflexivo sobre su camino en la música. Aseguró que sus adversidades empezaron desde el inicio de su carrera, citando momentos como cuando llegó a vivir en Bogotá, cuando decidió ser cantante y cuando se dio a conocer.

Sin embargo, Peter confesó que el reto no terminó ahí. Según sus palabras, después de alcanzar el éxito, lo más difícil es sostenerse, y añadió: “Soy muy crítico conmigo mismo”.