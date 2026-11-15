El chupete de oro y diamantes de Kairo, el hijo de Karina García y Kris R, desata el chisme en redes

Espectáculos

Kairo llegó al mundo el domingo 8 de noviembre y, aunque la ternura fue la protagonista, hubo un detalle que robó toda la atención en redes sociales: un chupete personalizado hecho en oro de 18 quilates y diamantes.

Al principio, los seguidores de Karina García, creadora de contenido, y Kris R, cantante urbano, no sabían si se trataba de un accesorio normal o de algo hecho a medida. Sin embargo, la duda se acabó cuando empezó a circular un video que mostraba los detalles de fabricación de la pieza. Según lo que se ve en las publicaciones, la agarradera fue diseñada especialmente para el bebé con los materiales mencionados, alejándose totalmente de los artículos tradicionales que usan los recién nacidos.

Seamos honestos, el nivel de lujo es otro planeta. Aunque ni Karina ni Kris R han dicho oficialmente quién compró la joya o cuánto costó, en los comentarios la gente ya empezó a hacer cuentas. Algunos internautas especulan que el valor del accesorio podría ascender a varios millones de pesos, aunque esa cifra no ha sido confirmada.

Sobre el estado de la familia, se supo que Karina García ya recibió el alta hospitalaria luego de permanecer bajo observación médica tras el parto del 8 de noviembre. Según compartió en sus redes, ya se encuentra en su hogar junto a Kris R y Kairo, agradeciendo el cariño de su audiencia mientras se adaptan a la nueva rutina en casa.

La llegada del bebé sigue generando una curiosidad descomunal entre quienes siguen el entretenimiento en Colombia, sobre todo por ese brillo particular que acompaña al pequeño desde sus primeras fotografías.