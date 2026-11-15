El camino de Mauro Castillo para conquistar Broadway: así es su rutina y su proceso de casting

Espectáculos

Para muchos Mauro Castillo es la voz de Félix en la canción "No se habla de Bruno" de Encanto o el exintegrante del Grupo Niche, pero hay un dato que no todos saben: el artista es tenor de ópera de la Universidad del Valle. Cuenta que esa exigencia académica le está ayudando hoy a lograr el crecimiento de su carrera en Estados Unidos.

Actualmente, Mauro hace parte del elenco de Broadway en el espectáculo Buena Vista Social Club, donde le toca dar vida al legendario cantante cubano Ibrahim Ferrer. El show, que ya ganó cinco premios Tony el año pasado —incluyendo Mejor coreografía y Mejor diseño de sonido en un musical—, tuvo como base Nueva York y ahora se encuentra en una gira por todo Estados Unidos.

Todo empezó hace más de un año con un llamado a casting, que atendió enviando varios videos, incluso estando en Colombia. Tras superar esa etapa, Mauro fue llamado a Nueva York para una prueba presencial en una sala diseñada bajo una metodología académica musical, donde tuvo que cantar acompañado por un pianista mientras un grupo de evaluadores analizaba su desempeño.

En el caso de Buena Vista Social Club, la evaluación fue integral. No se trató solo de la voz; los jurados evaluaron su capacidad de baile y su actuación. Mauro destaca que haber estudiado música clásica le ayudó a sentirse cómodo en ese entorno de pruebas, ya que la dinámica y la presión no eran algo nuevo para él. Después vinieron varios llamados más, y según cuenta, no le preguntaron qué había hecho antes ni de dónde venía: se trataba de cantar y tocar el instrumento. Fue ya en los ensayos cuando se dieron cuenta de que él era Félix, el de Encanto.

El montaje en el que participa es una producción de alto nivel que mezcla diálogos en inglés con canciones en español y recorre las décadas entre los años cincuenta y noventa. En el escenario, el baile es fundamental y fusiona lo afro cubano con la danza contemporánea, con coreografías de Patricia Delgado y Justin Peck, quienes también trabajaron en la película West Side Story de Steven Spielberg. Mauro destaca que hay bailarines egresados de la Escuela Juilliard, uno de los conservatorios más prestigiosos del mundo.

Cuenta que las funciones han tenido una respuesta muy positiva y que en Miami el espectáculo rompió un récord de asistencia y taquilla para una obra durante un fin de semana. Entre los asistentes hay desde jóvenes que conocen las canciones por sus familias hasta colombianos que sienten orgullo al verlo en una producción de Broadway. La obra tiene una duración de dos horas con un intermedio de 45 minutos.

Pero la vida detrás del telón exige sacrificios personales. Debido a la diferencia horaria y a que se encuentra lejos de su familia, Mauro mantiene una rutina muy estricta. Sus jornadas empiezan a las 5:45 de la mañana, no para ensayar, sino para alcanzar a hablar con su hija antes de que ella salga para el colegio. Después se queda despierto para contestar correos, revisar materiales y hacer ejercicio.

Para no descuidar sus otros proyectos musicales, ha integrado su trabajo creativo a la gira. La producción le permitió llevar equipos profesionales de grabación y mezcla de música, lo que le permite seguir produciendo sus propias canciones mientras viaja. Su llegada al teatro es generalmente por la noche, ya que las funciones suelen iniciar a las 7:30 p. m. Hay días con reunión de producción, donde se revisa todo y se hace prueba de sonido.

Además de su éxito en el teatro musical, Mauro tiene otro logro importante en la televisión. Forma parte del elenco de The Greatest, una serie de Prime Video sobre la vida de Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali. En esta producción, interpreta a Luis Sarria, quien fue el entrenador, masajista y asistente de esquina de Ali, descrito como "el cubano olvidado".