Ricardo Montaner vuelve a Colombia: fechas, precios y cómo conseguir las boletas

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Ricardo Montaner regresa a Colombia con su espectáculo ‘El Último Regreso: Una vuelta más para que seas feliz’. El cantautor tiene planeado reencontrarse con sus seguidores en el país tras más de cuatro décadas de trayectoria musical, proponiendo un show centrado en los clásicos que marcaron generaciones.

El plan para el reencuentro

La gira tiene dos citas confirmadas en territorio colombiano. El primer encuentro será el jueves 1 de abril de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. Dos días después, el sábado 3 de abril, el artista se presentará en la DAVIarena, el recinto ubicado en Sabaneta, cerca de Medellín, que abrirá sus puertas en noviembre de 2026 y está diseñado para recibir espectáculos de gran formato.

El repertorio será el eje central de estas presentaciones. La idea es volver a escuchar en vivo esas historias que muchos ya se saben de memoria, incluyendo temas como 'Tan enamorados', 'Me va a extrañar' y 'La cima del cielo'. También formarán parte del show canciones como 'Déjame llorar' y 'Bésame', piezas que consolidaron a Montaner como una de las voces más reconocidas de la balada romántica en español.

El contexto del artista

Ricardo Montaner es un cantante y compositor venezolano cuya trayectoria está ligada a la época en que la balada romántica dominaba la música popular latinoamericana. Sus interpretaciones emotivas y sus letras enfocadas en las relaciones sentimentales han logrado mantenerse vigentes, sonando todavía en emisoras, reuniones y celebraciones familiares, convirtiéndose en la banda sonora de amores, despedidas y reencuentros para diversos públicos.

Boletas y preventas

Para los que quieran asegurar su lugar, las entradas se venderán a través de Tuboleta con precios que arrancan desde los $125.600. Sin embargo, hay que estar pilas con los calendarios, ya que las etapas de preventa varían según la ciudad.

En el caso de Bogotá, la preventa exclusiva para quienes tengan tarjeta Visa comienza el martes 27 de octubre a las 10 de la mañana. Esta etapa estará disponible por 48 horas, aunque podría terminar antes si se agota el 60 por ciento del aforo destinado a este grupo. Para el resto de los mortales, la venta general en Bogotá inicia el jueves 29 de octubre, también a las 10 de la mañana.

Con estas fechas, Colombia se suma oficialmente a la agenda de una gira que busca celebrar las canciones que definieron la vida y carrera de Montaner. Solo queda preparar los pañuelos para abril de 2027.

¿Cuál de todas sus canciones es la que más les hace sufrir de amor?