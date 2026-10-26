Carolina Cruz reveló por qué no puede llevar a su papá a vivir con ella a Bogotá

Espectáculos

Carolina Cruz se desahogó con sus seguidores en Instagram y puso los puntos sobre las íes respecto a por qué su papá, Iván Cruz, no vive con ella en la capital. La presentadora señaló que, según su versión, la esposa de su padre habría obtenido un poder que le permite asumir su representación legal, una circunstancia que limitaría las decisiones que ella y su hermano pueden tomar sobre el lugar de residencia de Iván.

"La familia de la esposa de mi papá vive en Manizales y ella le hizo firmar un poder para dejarla a ella como la tutora, así que lastimosamente mi hermano y yo no podemos hacer nada", confesó la exreina de belleza. Carolina dijo que traer a su papá a Bogotá hoy en día es "imposible".

Pero ojo, que el hecho de que no vivan bajo el mismo techo no significa que ella se haya lavado las manos. Carolina aseguró que sigue respondiendo económicamente por todo lo que su padre necesita: desde la vivienda, la salud y los muebles, hasta la ropa y la odontología. Básicamente, ella garantiza el bienestar de Iván mientras lo visita en Manizales cada vez que sus compromisos laborales se lo permiten y se mantiene conectada con él mediante videollamadas.

Iván Cruz fue diagnosticado con alzhéimer. De hecho, en agosto de este año, la presentadora compartió que, aunque la enfermedad ha deteriorado la memoria de su papá, él todavía logra reconocer a sus hijos, aunque ya no identifica tan bien a sus nietos.