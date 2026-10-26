Ferxxo nos mostró cómo cocina sus hits y ya soltó adelantos de lo que viene

Espectáculos

Feid sigue en su peak después de que 'Paradixe', de su álbum 'El club de las 19 flores', se clavara en los primeros puestos de las listas globales. Pero el Ferxxo no se queda quieto y ya empezó a calentar el ambiente para lo que sigue.

En un live de TikTok, el artista mostró cómo arma sus canciones: primero tiene el ritmo producido y luego se pone a probar letras, repitiendo frases y sonidos varias veces hasta que la combinación de palabras queda perfecta. Para los que creen que el reggaetón es puro 'copy-paste' de ritmos, el paisa ha querido innovar metiéndole sonidos nuevos para tener su propio sello, llegando incluso a producir solito un álbum completo.

La noticia que tiene a todo el mundo pendiente es 'Babyxita Mor', el tercer álbum de su proyecto 'EL GREEN PRINT: La Saga'. Esta entrega será en conjunto con el puertorriqueño Álvaro Díaz, con quien ya ha trabajado antes. Aunque no hay fecha oficial, los fans están convencidos de que la producción está casi lista y que podría caer en estos días de octubre o durante noviembre.

Si no quieren verlo en pantalla, el plan es ir al estadio El Campín de Bogotá el 20 de noviembre. Feid será el 'headliner' de Megaland Bacano 2026, un festival donde también se subirán Blessd, Aria Vega, Farruko y Pipe Bueno.

Sinceramente, que el hombre se meta en la producción de sus propios temas es lo que hace que sus canciones no suenen a lo mismo de siempre. ¿Creen que 'Babyxita Mor' supere el éxito de 'El club de las 19 flores'?