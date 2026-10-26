Ibagué Ciudad Rock cumple 25 años y se armó el parche en el Tolima

Espectáculos

El festival Ibagué Ciudad Rock está celebrando sus 25 años de historia en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva de Ibagué. Para este aniversario, el cartel viene cargado con referentes del rock colombiano como Kraken y Doctor Krápula, además de invitados internacionales que le ponen sabor al evento: Los Pericos desde Argentina y Raven desde Inglaterra.

La programación de estas tres jornadas no se queda solo en los clásicos, sino que abre el abanico a diferentes géneros y propuestas musicales, moviéndose entre el rock, el metal y la música electrónica. Para que nadie se pierda de nada, el encuentro se dividió en tres espacios bien definidos.

Primero está la tarima principal, que es el territorio sagrado del rock y el metal. Luego tenemos las Electronic Sessions, donde los DJ se toman el control en un formato de 360 grados para que la fiesta sea total. Y para los que aman más que solo la música, montaron Ibagué Ciudad Geek, un espacio dedicado al anime, los videojuegos, el cosplay y el K-pop. O sea, que el plan es completo.

Lo más bacano de esta edición es que no se olvidaron de la casa. El festival le apostó fuerte a la escena musical regional del Tolima, seleccionando agrupaciones locales mediante audiciones para que formen parte de la programación principal. La idea es promover el talento de la zona y darle vitrina a los proyectos musicales que están naciendo.

Con este despliegue, la celebración busca conectar a personas de distintas generaciones y comunidades culturales. Al final, Ibagué Ciudad Rock se consolida como esa plataforma necesaria para que las propuestas alternativas circulen y la escena musical del departamento se siga fortaleciendo.

¿Quién más se quiere ir para Ibagué a azotar cabeza con Kraken?