Juanes y la música latina se tomaron el Parque O’Higgins en el debut del Festival Bamba

Espectáculos

El Festival Bamba arrancó su primera edición en la explanada del Parque O’Higgins bajo un sol de primavera. Este evento, que empezó a planearse en 2019 gracias al impulso de Juanes y la productora Lotus, nace con la idea de brindar una experiencia de música latina bajo un formato de festival internacional.

En cuanto a la logística, la organización parece haber aprendido de las lecciones de Lollapalooza. El lugar contaba con zonas de barras y diez puntos de acceso al agua, además de otros espacios con jabón y papel higiénico. Para facilitar el flujo, ubicaron una gran zona de barras entre los dos escenarios principales, permitiendo que la gente comprara bebestibles rápido para volver a las presentaciones, aunque durante la tarde las filas se pusieron bastante extensas.

El calentamiento del escenario

La jornada empezó con Seamoon, nombre artístico de Luna Mar Vargas. La artista quilpuenina trajo una propuesta de r&b con sabor latino, destacando su capacidad interpretativa en una versión de La Jardinera de Violeta Parra y cerrando con Kintsugi, un tema sobre sanación personal. Fue un inicio sólido que dejó un nombre interesante para quienes estaban atentos.

Después llegó el turno de Catalina y las Bordonas de Oro, uno de los proyectos más destacados de la escena chilena actual. Se presentaron como banda extendida y tocaron temas de su disco La Alegría de los que Lloran, lanzado esta temporada. Su show fue un viaje que empezó con boleros como ¿Quién es él? y Presagio, pero que mostró versatilidad al meter salsa y merengue con temas como Fue una mentira y No he dejado de pensar en ti. Fue la presentación que más hizo bailar a la gente que llegaba al parque en ese horario.

Sabor internacional y toques políticos

El escenario Banco de Chile recibió luego a la puertorriqueña Gale. La artista, que ha compuesto para Shakira y Aitana, dio un show sencillo y sin muchos artificios con temas como Problemas y Gato Negro, funcionando básicamente como una presentación para nuevas audiencias en Chile.

Coti llegó desde Argentina con un sombrero muy al estilo Dylan y una banda completa. Su pop rock radial se sintió fuerte con temas como Luz de Día, 50 Horas, ¿Dónde están corazon?, Otra Vez y Nada de esto fue un error. También se mandó unas versiones tipo Tom Petty de Lento y Andar Conmigo. El músico no se quedó callado y lanzó un “Viva Brasil, viva Lula” durante su acto.

Los Pericos siguieron la línea argentina con un saludo directo al público. Ante una multitud más adulta, los iconos del reggae repasaron hits como Jamaica Reggae, Hacé lo que quieras, Mucha Experiencia, Waitin e Inmortal, apoyados por teclados y bronces.

De Italia al Caribe y el cierre estelar

Jovanotti fue uno de los actos más convocantes de la tarde. El italiano, que vestía una polera con la frase El Cantante, mezcló el flow rapero con riffs de guitarra y percusiones. Le dio un aire nuevo a Non M’Annoio y cerró Penso Positivo con una coda estilo Santana. En un gesto político, incluyó líneas de El Pueblo Unido Jamás será vencido con tambores, explicando que su hermano mayor era fan de Viva Chile de Inti Illimani y que él amaba esa canción desde niño en Roma.

El italiano también experimentó con calipso en Oceánica y se animó con la “cumbia mediterránea”. Aunque se quejó de que el tiempo era muy corto, terminó en lo más alto con Ombelico del mondo, metiendo un guiño a Matador de Los Fabulosos Cadillacs.

La tarde siguió con Mateo Sujatovich, detrás del proyecto Conociendo Rusia, quien sorprendió a los nuevos oyentes con temas como Puede Ser, Se me hizo tarde, Tu Encanto y Películas de acción. Poco después, Elena Rose subió la energía con su pop estilo Miami y canciones como Alma.

El cierre fue para el dueño de la idea. Juanes salió a tocar pasadas las 20:00 en el escenario Banco de Chile. Con el parque lleno hasta la terraza Cenco Malls, el colombiano desplegó su batería de éxitos con Me Enamora, La Paga, Mala Gente y Volverte a ver, manteniendo su sello característico en las guitarras. Fue un show muy parecido al que presentó en la cuarta noche de Viña 2026.

¿Será que el Festival Bamba se vuelve un clásico cada año o fue solo la emoción del debut?