John Leguizamo se lleva el Premio Leon Cakoff en el Festival de São Paulo

Espectáculos

John Leguizamo es la estrella del momento en el Festival Internacional de Cine de São Paulo. El actor recibirá el Premio Leon Cakoff, un reconocimiento creado en honor al fundador del evento para premiar a las figuras más destacadas de la cultura y el mundo audiovisual.

El 26 de octubre Leguizamo participa en una masterclass. Seamos honestos: escuchar a un crack como él hablar de actuación es mil veces más atractivo que aguantar cualquier proyección con subtítulos mal sincronizados.

El festival, que llega a su fin el 29 de octubre, ha tenido que armar una logística pesada para coordinar la agenda del actor. Entre la clase magistral de hoy y la entrega del premio, la producción se ha tenido que lucir con el control de los tiempos, la traducción simultánea y el manejo de un aforo limitado.

El currículum de Leguizamo es tan sólido que nadie podría cuestionar el premio. Ha pasado por joyas como Carlito s Way y Moulin Rouge!, y claro, quién no recuerda que prestó su voz a Sid en Ice Age. De hecho, queda la duda de si en la ceremonia se tomará un momento para recordar ese personaje o si todo se resumirá en un discurso corto y la foto obligatoria con el trofeo.

Además del homenaje, el actor tiene un proyecto importante en el horizonte: interpretará a Eumeo en The Odyssey, la próxima película de Christopher Nolan. Su presencia en este festival no solo es un reconocimiento personal, sino que refuerza ese puente entre el talento latino y los circuitos internacionales de cine que el certamen de São Paulo ha trabajado durante cinco décadas.