Reina de Corazones: el 'festival de festivales' se toma el Metropolitano con todo el sabor regional

Espectáculos

Los ganadores de cinco festivales de música tradicional colombiana compartirán escenario en los exteriores del Teatro Metropolitano este sábado. El evento hace parte de la segunda edición de Reina de Corazones, un encuentro conocido como el “festival de festivales”, organizado por La Pascasia y la Promotora Cultural como parte de la Temporada Cultural Medellín 2026, titulada El amor de mis amores.

La tarima reunirá talento regional con artistas que ganaron en la edición anterior de sus respectivos certámenes. Del Pacífico llega Patacoré, ganador en la categoría de Marimba y Cantos Tradicionales del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Por el Caribe estarán Joche Álvarez y sus gaiteros, ganadores en Gaita Larga Profesional del Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene. El vallenato tendrá dos reyes en tarima: Jorge Vergel Vargas, del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva (La Guajira), e Iván Zuleta, del Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar. Finalmente, desde los Llanos llegará Banco Largo, ganador en Joropo Contemporáneo del Torneo Internacional del Joropo.

Un cambio de aire y más espacio para bailar

Para esta edición, los organizadores decidieron sacar la fiesta a un espacio abierto. A diferencia de la primera versión en 2025, que se realizó en el Teatro Pablo Tobón Uribe, esta vez la tarima, las luces y el sonido estarán en los exteriores del teatro. Según Jaime Suárez, gerente administrativo de La Pascasia, este movimiento responde al crecimiento orgánico de los festivales año tras año y a la necesidad de recibir a un público más numeroso en un espacio abierto que invite a bailar.

Las puertas se abrirán a las 2:00 p. m. y la música comenzará a las 3:00 p. m. La boleta general se fijó en $50.000, un precio que Suárez describe como relativamente accesible, y quienes tengan la Tarjeta Intelecto pueden acceder a precios especiales para quienes cuentan con la Tarjeta Intelecto. Además, desde su nacimiento, el festival ha promovido que estudiantes de arte y artistas de la escena local asistan, ya que consideran que su participación es fundamental para fortalecer el ecosistema cultural de la ciudad.

Gastronomía, moda y el reto de diversificar la música

El evento no se queda solo en los sonidos. La programación incluye una oferta de platos típicos de las regiones invitadas y una muestra de emprendimientos independientes de joyería, artesanías y ropa. Sara Rodas, del equipo organizador, explicó que buscan abrir un espacio donde cocineros tradicionales y artesanos puedan compartir sus saberes, llegar a nuevos públicos y fortalecer la visibilidad de sus proyectos. Los participantes contarán con espacios de trabajo cubiertos y acuerdos comerciales basados en porcentajes sobre las ventas, en lugar de un cobro fijo por el puesto.

Por otro lado, la selección de los músicos estuvo marcada por dos factores principales: el presupuesto y la formación de públicos. José Julián Villa, integrante de La Pascasia, admitió que, aunque Colombia tiene una variedad inmensa de música folclórica, su capacidad presupuestaria actual limitó la cantidad de invitados. Además, Villa señaló que el festival inició con sonidos más familiares para los medellinenses, como el vallenato y la marimba, con el objetivo de expandir la programación hacia manifestaciones que hoy resultan desconocidas para muchos.

Esta apuesta nace del deseo de diversificar la oferta musical de Medellín, que según Villa se ha vuelto homogénea debido a los géneros comerciales. El organizador aclaró que no pretende que estos géneros desaparezcan, sino que el público tenga la oportunidad de escuchar otras músicas del país para que decidan qué es lo que realmente les gusta.

La verdad, que el festival se mueva a un espacio abierto es la mejor decisión porque el folclor pide pista para bailar y no solo sillas para aplaudir.