De vender hamburguesas al estrellato: la historia de Iván Ballesteros

Espectáculos

Iván René Ballesteros González es hoy una de las promesas más fuertes del vallenato romántico en Colombia. Pero antes de que el público coreara su nombre y las redes sociales lo pusieran en el mapa, su vida transcurría en el anonimato, entre el trabajo pesado y las ganas de salir adelante.

Ballesteros nació en Barinas, Venezuela, pero en el año 2015 llegó a Montería, Córdoba, junto a su padre. El viaje estuvo marcado por la búsqueda de nuevas oportunidades y la tristeza de haber dejado a su madre en su país natal. Una vez instalado en la Costa Caribe, intentó buscar una alternativa profesional y laboral, aunque en el fondo su verdadera pasión siempre fue la música.

El día que el profesor lo mandó a decidirse

Iván entró a la Universidad de Córdoba para estudiar Medicina Veterinaria, carrera en la que llegó hasta el quinto semestre. Sin embargo, la realidad académica chocaba con el agotamiento físico de los horarios nocturnos de su trabajo como preparador de comida rápida. El mismo cantante confesó en el podcast Desparcha2 Tv que, aunque le gustaban los animales, enfrentar la realidad de la carrera era otra cosa y que a veces se es cobarde al tomar decisiones.

El momento decisivo ocurrió una mañana cuando Iván llegó al campus a las 6:30, después de terminar su turno de trabajo a las 4:30 de la madrugada. Estaba tan agotado que, cuando el profesor de morfofisiología pidió que sacaran una hoja para un quiz imprevisto, Iván solo pudo responder lo que sabía: su nombre y la fecha. Después de entregar la hoja, se recostó en el pupitre.

La actitud no cayó bien. El docente lo usó como ejemplo frente a todo el salón para decir que esa carrera no era fácil y lo cuestionó públicamente preguntando si el joven era vendedor de comida, cantante o veterinario, exigiéndole que se decidiera.

De la cocina a la tarima

Lejos de sentirse derrotado, ese regaño fue el detonante que necesitaba. Iván relató que no sabe si sintió pena o tristeza, pero que aquello le dio la valentía para prender su moto y no volver jamás a la universidad. Años más tarde, tuvo la oportunidad de hablar con ese profesor para agradecerle por haberlo inspirado a seguir su sueño de ser cantante.

Durante el tiempo que mantuvo su negocio de comidas rápidas en Montería, la música vallenata era su refugio. Ballesteros contó que había ocasiones en las que apenas abría el negocio, a los treinta minutos recibía una llamada para una presentación o para apoyar a alguien como corista. En esos momentos, cerraba el negocio sin pensarlo dos veces y se iba a cantar, convencido de que la música es algo que se lleva en la sangre.

El camino hacia la viralidad

Tras dejar definitivamente los libros y la cocina, se enfocó en la industria musical. Empezó trabajando como corista de agrupaciones locales en Montería y luego se mudó a Medellín para lanzar su proyecto como solista. Ese cambio de ciudad y el enfoque en su carrera lo llevaron a convertirse en uno de los intérpretes de vallenato romántico más reconocidos y virales en Colombia.

En su propuesta artística ha incluido producciones propias como la canción "Soy el Otro" y el EP titulado 'Una Historia Distinta'. Sin embargo, el gran salto en redes sociales llegó gracias a los covers. Específicamente, su interpretación de "Ceniza Fría" se volvió un fenómeno masivo en TikTok. Esta grabación ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Luister La Voz, amigo suyo desde hace algunos años, y el video se propagó de manera orgánica por toda la plataforma.