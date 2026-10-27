Elizabeth Loaiza soltó la cifra real de lo que gana en OnlyFans y es una locura

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Elizabeth Loaiza decidió dejar de guardar el secreto y reveló que gana más de 100.000 dólares al mes creando contenido para OnlyFans. La caleña soltó este dato exacto durante una conversación en El Megáfono, el programa de la emisora La Mega, marcando la primera vez que comparte públicamente una cifra de seis dígitos mensuales.

Elizabeth Loaiza es una modelo, piloto y exreina de belleza que se ha posicionado como una de las creadoras de contenido para adultos más comentadas de Colombia desde que abrió su cuenta en 2023.

El salto de los 5.000 a los 100.000 dólares

No siempre fue así de rentable. Loaiza explicó que al principio sus ingresos rondaban entre los 5.000 y 10.000 dólares mensuales. En ese tiempo, su contenido era más discreto y no incluía material explícito, una cifra que ella misma calificó como buena para el tipo de publicaciones que subía.

Sin embargo, el panorama financiero cambió drásticamente cuando tomó una decisión junto a su esposo, Juan Pablo Benavides. La pareja decidió dar el salto y empezar a grabar contenido sexual explícito para la plataforma. Según la modelo, este movimiento fue un éxito enorme porque el público pasó de no ver nada a verlo todo. Fue precisamente este cambio de estrategia el que la llevó a confesar que sus ingresos subieron a un poco más de 100.000 dólares al mes.

El negocio en pareja y la estrategia de visualizaciones

Este proyecto no fue una idea improvisada ni una decisión sola. Loaiza había contado previamente en el programa La Red, de Caracol Televisión, que llegó a un acuerdo con Benavides para crear contenido sensual sin que esto causara problemas en su relación. Lo que empezó como algo sugerente terminó convirtiéndose en un negocio conjunto donde producen material explícito en pareja.

La modelo también analizó por qué este tipo de contenido funciona tanto más que el material cotidiano. Según su experiencia, un video familiar donde aparece cocinando o en el gimnasio puede alcanzar las 100 mil visualizaciones y 500 likes, mientras que un video sexy puede superar fácilmente el millón de reproducciones. Es una realidad del algoritmo que ella tiene muy clara.

Críticas y la motivación por sus hijas

Como era de esperarse, la revelación de estas cifras no cayó bien para todo el mundo. En redes sociales empezaron a llover críticas. Algunos usuarios aseguraron que la vida no se trata solo de facturar, mientras que otros cuestionaron por qué se invita a la juventud a entrar en ese mundo o si ese es el mensaje correcto para quienes buscan un emprendimiento.

Frente a los ataques, la ex Miss Mundo Colombia 2006 ha sido muy clara: su prioridad es la estabilidad económica de sus hijas. Loaiza defendió su trabajo asegurando que quiere que, cuando sus hijas crezcan, puedan decir que lo que tienen es gracias a su mamá y no depende de un marido. Para ella, el negocio es una herramienta de independencia financiera.

Seamos honestos, pasar de 5.000 a 100.000 dólares es un salto que cualquiera envidiaría, pero ¿estaría el resto de nosotros dispuesto a grabar todo con la pareja por esa plata?