Cali se puso melosa: el barrio Obrero ahora tiene esculturas de salsa

Espectáculos

El barrio Obrero de Cali acaba de subirle el volumen a su cultura. La Alcaldía develó 12 esculturas en homenaje a leyendas de la salsa, incluyendo a Celia Cruz, la icónica cantante cubana, y al maestro Joe Arroyo, uno de los intérpretes más grandes de la música caribeña en Colombia y Latinoamérica. También hay piezas dedicadas a Jairo Varela, Roberto Roena, Willie Rosario, Bobby Cruz y Daniel Santos, entre otros.

El evento ocurrió en el Complejo Musical y Dancístico de la Salsa con la presencia del alcalde Alejandro Eder. Estas obras no están solas; hacen parte de un recorrido patrimonial que se ve increíble con 51 murales que suman más de 3.250 metros cuadrados de arte urbano y la renovación de 80 fachadas.

Para darle más sabor al asunto, a la inauguración llegó Gerly Andrea Reina, quien lleva 14 años caracterizando a Celia Cruz desde que estudiaba arte teatral. Reina comentó que con esto se está reavivando la cultura del barrio.

Mucho más que puro arte

La vuelta no fue solo poner estatuas y pintar paredes. El proyecto se tomó una zona en forma de T de seis cuadras donde se renovaron las redes de acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y el alumbrado público. Además, dejaron melos los andenes, adoquines, la jardinería y la arborización.

Mauricio Bonilla Guerrero, gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU), soltó que este proyecto nació de la misma comunidad, que se lo propuso a la administración y al alcalde. Todo esto hace parte del programa +VIDA Obrero, una alianza entre la Alcaldía, la EDRU, la Secretaría de Cultura, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pintuco.

La idea es clara: que el barrio Obrero se vuelva un destino top de turismo cultural donde la música, la danza y la memoria colectiva sean los protagonistas. Según Julián Eduardo Arteaga, secretario de Cultura de Cali, el recorrido es un homenaje a quienes construyeron la historia musical y dancística de la ciudad.

¿Quién se anima a armar el parche y hacer el recorrido completo?