Vallenato y carreteras: el triste patrón de tragedias que nos ha dejado sin voces

Espectáculos

El accidente del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta, ha vuelto a poner el foco sobre una realidad muy dura: el vallenato ha perdido a reconocidos intérpretes y compositores en las carreteras del país. No se trata solo de cantantes, sino también de compositores cuyas vidas se apagaron lejos de los escenarios.

Es una herida que no cierra y que ha dejado una marca profunda en la historia del folclor, recordándonos que el talento a veces se corta de la forma más inesperada y trágica.

Voces que quedaron grabadas en la memoria

Una de las pérdidas más dolorosas ocurrió el 19 de enero de 1995. Patricia Teherán, a quien todos conocían como la ‘Diosa del Vallenato’, murió a los 25 años. Ella estaba viajando de Barranquilla a Cartagena cuando el vehículo en el que se movilizaba perdió el control en el sector de Loma de Arena, en Bolívar, luego de que una de las llantas estallara.

La tragedia no fue solo para ella; en ese mismo accidente falleció Víctor Sierra, quien era su pareja y también su representante musical. Teherán había logrado lo que pocos: abrirse paso en un género donde los hombres mandaban. Con temas como ‘Tarde lo conocí’, no solo se volvió un referente, sino que ayudó a que las mujeres consolidaran su lugar en el vallenato. Su partida interrumpió una carrera que tenía todo para seguir creciendo, convirtiéndola en una de las artistas más recordadas de siempre.

La Nueva Ola y el golpe a las nuevas generaciones

Otra tragedia que pegó fuerte, especialmente en los más jóvenes, fue la de Kaleth Morales. El 24 de agosto de 2005, la música vallenata sufrió un golpe crítico. Kaleth, que era uno de los máximos exponentes de la Nueva Ola, murió tras un accidente ocurrido el 23 de agosto mientras viajaba por carretera entre Cartagena y Valledupar, en el departamento del Magdalena.

En el vehículo también iba su hermano, Keyner Morales, quien logró sobrevivir al siniestro. Kaleth fue llevado a varios centros asistenciales, pero lamentablemente falleció al día siguiente a los 21 años. Para quienes aman el género, su muerte fue un shock porque el intérprete de ‘Vivo en el limbo’ había logrado renovar el sonido del vallenato, conectando la tradición con un público joven. Esa propuesta musical sigue viva hoy en las canciones que interpretan sus fans y otros artistas.

Tragedias en la cima del éxito

El 14 de abril de 2017, justo en Viernes Santo, el país se enteró de que Martín Elías Díaz Acosta había muerto. El hijo del legendario Diomedes Díaz tenía solo 26 años y estaba en el punto más alto de su carrera musical cuando ocurrió el accidente.

Martín Elías venía de cumplir con una presentación en el departamento de Sucre y se desplazaba por carretera cuando el siniestro ocurrió en el sector de Aguas Negras, en la jurisdicción de San Onofre. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, las lesiones eran demasiado graves y falleció. La noticia causó una conmoción nacional, no solo por su popularidad, sino por el peso del legado de su padre, Diomedes Díaz, que hacía que el impacto fuera mucho mayor.

El silencio de los compositores

Las carreteras no solo han silenciado a los cantantes que vemos en los videos, sino también a quienes escriben la magia detrás de las canciones. Romualdo Brito es un ejemplo de esto. El compositor murió el 20 de noviembre de 2020 en un accidente de tránsito cerca del corregimiento de San Roque, en la jurisdicción de Curumaní, Cesar.

Brito viajaba en una camioneta que terminó chocando contra un árbol. En el vehículo también iban su hijo y su cuñado; ambos sobrevivieron al accidente, aunque quedaron con lesiones según los reportes de aquel momento. Con su muerte, el vallenato perdió a alguien cuyas canciones ya eran parte esencial del repertorio del género.