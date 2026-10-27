Kimberly Reyes rompe el silencio sobre su salud mental y el ciberacoso

Espectáculos

Kimberly Reyes, la actriz, decidió abrir su corazón a través de un video en TikTok para explicar la verdadera razón detrás de su ausencia en las pantallas. Lejos de los rumores que circulaban sobre su carrera, la artista confesó que se alejó de las redes sociales y de la actuación debido a un proceso profundo de depresión y al impacto devastador del ciberacoso.

La actriz aclaró que su pausa profesional no tuvo nada que ver con que se hubiera vuelto irrelevante o que su carrera hubiera terminado, como algunos sectores del público interpretaron. Para ella, la decisión de dar un paso al costado fue una medida de supervivencia y protección emocional en un momento de extrema vulnerabilidad.

El peso de las críticas y la salud mental

Kimberly reveló que atravesaba una de las depresiones más fuertes de su vida mientras enfrentaba críticas constantes y ataques dirigidos hacia su cuerpo y su rostro, especialmente después de realizarse algunos cambios físicos. Según su testimonio, la exposición mediática y el flujo incesante de opiniones negativas en las redes sociales no hicieron más que agravar un estado emocional que ya estaba afectado.

La situación llegó a un punto crítico donde la actriz sintió que la mejor manera de protegerse era, sencillamente, desaparecer. Esta decisión la llevó a apartarse parcialmente del espectáculo, aunque mantuvo algunas colaboraciones comerciales vinculadas a plataformas digitales, ya que necesitaba disminuir su exposición pública para recuperar la tranquilidad.

El impacto del odio digital y la familia

Uno de los puntos más dolorosos de su relato fue la diferencia entre la imagen que proyectaba en internet y su realidad privada. Kimberly admitió que, aunque en sus publicaciones aparecía sonriente o compartía fotos felices, evitaba contar el alcance de sus dificultades emocionales. Esta fachada ocultaba un dolor que se intensificó cuando los espacios donde se sentía segura, como los medios de comunicación, se convirtieron en el origen de titulares devastadores.

La actriz enfatizó que el daño no fue solo individual, ya que el ruido de las críticas y los titulares agresivos también afectaron profundamente a su familia. El ciberbullying generó en ella un miedo real a aparecer frente a la cámara, convirtiendo el acto de hablarle a una audiencia en un desafío difícil que, según sus propias palabras, todavía persiste.

Un camino hacia la sanación y el regreso

A pesar del camino difícil, Kimberly Reyes agradeció a aquellos seguidores que le enviaron mensajes de apoyo, describiendo ese respaldo como un refugio frente a los pensamientos negativos que enfrentaba en privado. La actriz reflexionó sobre cómo la vida la había tumbado, pero que aprendió a limpiarse las rodillas, a sanarse las heridas, a curarse para volver a intentarlo, dejando claro que no quiere que los detractores sientan que ganaron.

En la parte final de su mensaje, se dirigió a quienes pasan por situaciones similares de salud mental o violencia digital, asegurando que decidió seguir adelante y, literalmente, seguir con vida. Aunque admite que vuelve a interactuar con sus fans con temor y dudas sobre lo que pueda pasar, Kimberly afirmó que no permitirá que el miedo o terceras personas decidan por ella. Su objetivo ahora es entregar su mejor versión.