Sofía Vergara y Dan Reynolds: ¿nuevo romance en Beverly Hills?

Espectáculos

Sofía Vergara y Dan Reynolds, el vocalista de Imagine Dragons, quedaron captados en fotos tomados de la mano el 24 de octubre de 2026 durante una cena en Cipriani, en Beverly Hills. Las imágenes, que se difundieron al día siguiente, muestran a Reynolds sosteniendo la mano de la actriz desde el otro lado de la mesa mientras ella sonríe.

La salida no fue una cita a solas, sino un encuentro en grupo. En la mesa también estaban Anastasia Soare, la fundadora de Anastasia Beverly Hills, y otro acompañante. Aunque las fotos han disparado todos los rumores de romance, ninguno de los dos ha confirmado que tengan una relación.

Para ponerle contexto al chisme, el 7 de octubre se reportó que Dan Reynolds y Minka Kelly se habían separado después de cuatro años de noviazgo. Según una fuente cercana a la pareja, la ruptura fue reciente, aunque no se dio una fecha exacta del final del noviazgo.

Se intentó obtener una respuesta oficial de los representantes de ambos artistas, pero no hubo una contestación inmediata.

La verdad es que el gesto de la mano dice más que mil palabras, pero mientras no haya un post de Instagram confirmando todo, solo nos queda mirar las fotos y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Será que ya hay nuevo corazón conquistado o solo son amigos pasando el rato?