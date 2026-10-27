Cali se llena de jazz: AJAZZGO vuelve con una programación que promete fuego

Famosos

Cali vuelve a vibrar con el jazz hoy 27 de octubre y hasta el 31 de octubre. AJAZZGO regresa a la ciudad para presentar la segunda fase de su edición de 2026, un encuentro diseñado para creadores de jazz fusión y experimental. El festival no viene solo con música, sino que trae una propuesta bajo el lema ‘Compaz y compasión’, donde buscan que la exploración musical se conecte con la solidaridad y la convivencia. Es un planazo para quienes quieran ver cómo el jazz contemporáneo dialoga con las tradiciones latinoamericanas y las músicas afrocolombianas.

Para que nos pongamos en contexto, esta segunda fase llega después de que en septiembre se realizara una primera programación. Según la organización, esa etapa tuvo una respuesta súper favorable del público, logrando llenar el Teatro Salamandra durante cuatro jornadas. Ahora la cosa se expande y las actividades se repartirán entre el Teatro Salamandra, el Teatrino del Teatro Municipal y el Teatro al Aire Libre Los Cristales, combinando conciertos con charlas y espacios de divulgación cultural.

El arranque y los primeros acordes

Todo empieza hoy martes 27 de octubre a las 7 p. m. en el Teatro Salamandra. Para calentar motores, se proyectará el documental ‘Jazz Vida’ del realizador Chuchy González. Pero no es solo cine; la jornada incluye una conversación con Richard Yory y una exposición de carátulas enfocadas en el afro-cuban jazz y el latin jazz. Ideal para los que aman el detalle visual de la música.

Mañana miércoles 28 de octubre la acción se divide. El Teatrino del Teatro Municipal recibirá a Azul Profundo, la agrupación caleña liderada por la vibrafonista Katherine Ortega, y al Camilo Ibarra Trío, un proyecto que se encarga de conectar el jazz contemporáneo con las raíces musicales del sur de Colombia. Para cerrar el día, a las 8 p. m., el Teatro Salamandra presentará al Mikaël Hyla Cuarteto. Esta agrupación franco-colombiana es una mezcla interesante que combina influencias francesas y caribeñas con ritmos como el pasillo, la cumbia y el swing.

Exploración y memoria musical

El jueves 29 de octubre la cita es nuevamente en el Teatrino del Teatro Municipal. Primero llega el guitarrista y compositor Greg Diamond, cuya propuesta se mete de lleno en los cruces entre las tradiciones latinoamericanas y el jazz contemporáneo. Después seguirá el proyecto ‘Something to Do with Memories’, una colaboración entre el pianista estadounidense Sam Farley y el saxofonista colombiano Antonio Arnedo, enfocada totalmente en la escucha, la memoria y la improvisación.

El cierre con fuerza afro y ritmos tropicales

El viernes 30 de octubre el foco se pone en las músicas afrocolombianas y sus conexiones, y el escenario será el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Aquí se presentará Carrera 80, el proyecto de Sebastián Banguero que mezcla hip hop, jazz y ritmos afrocolombianos. También estará La Pérègùn, que usa las tradiciones de raíz africana para experimentar musicalmente, y el Harly Lozano Quintet, liderado por el saxofonista colombiano Harly Lozano, quien ya tiene en su bolsillo dos premios Latin Grammy.

El cierre final será el sábado 31 de octubre desde las 6 p. m., también en Los Cristales. La fiesta termina con Trin Jazz, grupo caleño que explora la improvisación y el latin jazz, y la Big Band Avanzada de Panamá. Esta última, dirigida por Alejandro Castillo, reúne a jóvenes músicos de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de Panamá con un repertorio que pasa por el blues, el jazz clásico y las músicas tropicales.

Si quieren asegurar su lugar, la información de boletería y la programación completa están en los sitios web de AJAZZGO y del Teatro Salamandra. ¿Quién se anima a ir por el plan de improvisación?