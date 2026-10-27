Charly García llega a Netflix y revive el golpe que le dio a Andrés Cepeda

Espectáculos

Netflix anunció la llegada de una producción sobre Charly García, el músico y compositor argentino considerado la figura más importante de la música popular argentina y latinoamericana. La obra está dirigida por Alejandro Hartmann y fue realizada por Haddock Films. Aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno, la expectativa es alta porque el artista narrará su propia historia, permitiendo que sus seguidores sigan de cerca su trayectoria.

El anuncio revivió una anécdota muy particular que conecta al músico con Colombia, específicamente con el cantante bogotano Andrés Cepeda. Todo ocurrió cuando Cepeda tenía unos 19 años y admiraba profundamente a García. El encuentro sucedió después de un concierto de Fito Páez en Bogotá, cuando el músico argentino organizó una reunión al día siguiente y García apareció como el invitado sorpresa, convirtiendo la cita en algo inolvidable para todos los que estaban ahí.

La situación se puso tensa durante la reunión. Charly se sentó frente al piano e interpretó algunas canciones, pero luego se retiró por un momento. En ese lapso, otros invitados empezaron a cantar y Andrés Cepeda tomó la guitarra para interpretar un tema. Cuando García regresó, se molestó porque sintió que había perdido la atención de los presentes debido a la intervención del colombiano.

El desenlace fue drástico: Charly le gritó a Cepeda que se callara y terminó dándole un golpe en el rostro. El impacto fue tan fuerte que el cantante recordó que el episodio lo afectó al punto de cuestionarse si debía seguir dedicándose a la música. Con los años, Cepeda transformó este momento en una anécdota que cuenta con humor y sorpresa, asegurando que, a pesar del golpe, nunca perdió la admiración por la obra musical del argentino.

La huella de Charly García en Colombia va mucho más allá de este roce. El músico se presentó en diversas etapas de su carrera en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Uno de los hitos más recordados fue el 2 de julio de 2012, cuando cerró el Festival Rock al Parque en Bogotá ante miles de personas, demostrando que su música sigue vigente para diferentes generaciones.

Su impacto en el país se sostiene gracias a un repertorio icónico. Sus composiciones, que mezclan letras provocadoras con experimentación sonora, ayudaron a definir la identidad del rock en español en Colombia.

Esa influencia llega incluso a las regiones del suroccidente colombiano. En el Cauca y en Nariño, el rock convive con las tradiciones musicales locales y nuevas propuestas. En Pasto, por ejemplo, se han organizado eventos para homenajear a figuras como García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta, lo que confirma que el repertorio argentino sigue teniendo un público fiel en esa zona.

En Nariño, la circulación de estas canciones forma parte de un panorama musical diverso donde confluyen los sonidos andinos y las expresiones del Pacífico. Por su parte, en el Cauca, el vínculo se manifiesta a través de los circuitos culturales y los seguidores del género, manteniendo vivo el legado de García sin necesidad de presentaciones documentadas en cada rincón.

La llegada de este contenido a Netflix no es solo un dato para los fans, sino una oportunidad para analizar cómo la música de Charly cruzó fronteras y se quedó pegada en la historia cultural de Colombia. Es un artista que influyó en el desarrollo del rock en español.