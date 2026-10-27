Andrés Cabas y el chisme de la nalgada en Rebelde

Espectáculos

Andrés Cabas soltó la sopa sobre su participación en la mítica telenovela mexicana Rebelde. El músico barranquillero contó que llegó a la producción por una invitación directa del equipo y terminó interpretando su canción La cadena de oro en el capítulo 102.

Pero lo más impactante no fue la música, sino el rodaje. Cabas relató que el productor le dio una instrucción muy específica a una de las actrices, una pelirroja, para que pasara por su lado y le pegara una nalgada. El cantante contó que en ese momento reaccionó con sorpresa, pero al final la escena pasó tal cual se la plantearon. Según él, la experiencia fue "toda una maravilla".

Para que dimensionen el nivel de la serie en esa época, Cabas comparó el fenómeno de Rebelde en México y otros países con la locura que generaron en su momento Menudo y The Beatles. ¡Imagínense el caos!

Los días de gloria en México

El artista aprovechó para recordar que en esos años estaba en su peak profesional en México. Tenía canciones sonando fuerte en la radio, especialmente Mi bombón y Tu boca, que estaban pegadísimas.

Esa etapa también le abrió puertas a nivel internacional. Cabas contó que estuvo en giras abriendo conciertos de Lenny Kravitz y que compartió escenarios en presentaciones relacionadas con Shakira, y describió todo ese tiempo como una época muy bonita.

De botones a estrella

Aunque el papá de Cabas era un compositor reconocido, él dejó claro que se abrió camino solo. Como dato curioso de sus inicios, recordó que antes de consolidarse como el artista que conocemos, trabajó como botones en un hotel de Nueva York.

La verdad, pasar de cargar maletas en un hotel a recibir nalgadas en una novela mexicana es todo un arco de personaje. ¿Se imaginan que hoy se atrevan con esas escenas?