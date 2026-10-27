Ky-Mani Marley vuelve a Bogotá con un set bien fusionado

Famosos

El artista regresa a Bogotá el sábado 7 de noviembre para presentarse en el Lourdes Music Hall, en Chapinero. La idea es traer una propuesta donde el reggae convive con el hip-hop, el rock y el blues, alejándose de lo estrictamente tradicional para meterse en el terreno de la fusión.

Para quienes no lo ubican, Ky-Mani nació en Falmouth, Jamaica, y a los nueve años se trasladó a Miami, una experiencia que contribuyó a su propuesta musical. De hecho, uno de sus hitos fue en 1997, cuando colaboró con Pras, integrante de The Fugees, en una versión de 'Electric Avenue'.

Su repertorio incluye temas como 'Warriors', 'Dear Dad', 'Ghetto Soldier', 'Electric Avenue', 'Gotta Be Movin' On Up', 'Maestro' y 'New Heights', aunque el repertorio final dependerá de cómo fluya el show. Básicamente, es la oportunidad de ver cómo la nueva generación de los Marley lleva el género a otros públicos, con el peso de una herencia familiar que mantiene vigente el nombre de Bob Marley.

Las entradas están disponibles a través de Passline. Y ojo, que el Lourdes Music Hall tiene una programación para 2026 bien potente con nombres como Mad Professor, Queen Omega, Lucho Al Attaque, Flema, Nepentes y Miky Woz.

Sinceramente, que mezcle reggae con hip-hop es el mood perfecto para noviembre. ¿Quién más se apunta a ir a Chapinero por ese vibe?