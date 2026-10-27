Blessd se lanza con gira por Latinoamérica y nuevo álbum

Espectáculos

Blessd se puso las pilas y anunció la gira «El Peor Hombre del Mundo», que servirá para acompañar el lanzamiento de su álbum con el mismo nombre. El disco verá la luz el 19 de junio y el tour arrancará en julio, visitando 14 ciudades de Latinoamérica, aunque todavía quedan algunas fechas por confirmar.

El cantante de Medellín ya tiene un recorrido potente en la música urbana latinoamericana, con millones de reproducciones en plataformas digitales. De hecho, se ha ganado el corazón del público con temas como «Nueva York», «Yogurcito Remix», «Como Oreo» y «Mírame».

Para consolidar su lugar en la industria internacional, Blessd ha sumado fuerzas con otros pesos pesados de la escena urbana, como Maluma y Ryan Castro.

Sinceramente, que el álbum se llame «El Peor Hombre del Mundo» ya nos dice que viene con todo el drama y el sentimiento. ¿Ustedes creen que este disco supere los hits anteriores o se quedará en el intento?