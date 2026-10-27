Ariadna Gutiérrez se casó en Cartagena con un look que rompió el molde

Espectáculos

Ariadna Gutiérrez dejó atrás la soltería y se casó con el empresario neerlandés Guus Franke. La pareja eligió la catedral de Santa Catalina de Alejandría, en pleno Centro Histórico de Cartagena, para sellar su amor el pasado 24 de octubre ante sus seres queridos.

Sobre el look, la modelo —que es exseñorita Colombia y virreina universal— quiso mantener la tradición con el color blanco, pero no se quedó en lo básico. Según el medio, su traje nupcial 'rompió' un poco con los estilos tradicionales, aunque mantuvo la elegancia en cada detalle para lograr su día soñado.

Sinceramente, nos encanta que se haya atrevido a salir de lo común con el vestido, porque ya sabemos que una boda en Cartagena pide todo el glamour posible. ¡Qué nivel de boda!