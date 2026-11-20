Espectáculos

Juanes volvió a caminar por los pasillos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en Medellín. El artista, que es egresado de Diseño Industrial de esta institución, llegó para protagonizar la Cátedra de vida: historias que inspiran, en un encuentro que llenó el auditorio Fórum con estudiantes y egresados.

En una charla íntima con el padre Diego Marulanda Díaz, rector general de la universidad, el músico recordó que su camino académico no fue lineal. Antes de llegar a la UPB, Juan Esteban Aristizábal intentó estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad EAFIT, pero no le fue bien. Entre risas, confesó que en su primer examen de cálculo sacó cero, y contó que nunca se sintió cómodo con las matemáticas y que quería estudiar algo cercano a la música. Fue una psicóloga de EAFIT quien le recomendó buscar una carrera relacionada con las artes, consejo que terminó guiándolo hacia la Bolivariana.

Entre el fax y la fama

La vida profesional de Juanes terminó chocando con la académica cuando se fue a vivir a Los Ángeles para dedicarse de lleno a la música. Él mismo describió esa etapa como una de las más duras de su vida, pero aun así no soltó los libros. Aun así siguió cumpliendo con la universidad enviando sus trabajos por fax. Se graduó como diseñador industrial en 2007.

Para el cantante, haber pasado por la universidad ha sido lo más hermoso e increíble que le ha pasado. Aunque reconoce que hoy en día hay muchísima información disponible en internet, sostiene que la universidad tiene un valor insustituible porque es el lugar donde se aprende a conectar ideas y a construir comunidad. Por eso, lanzó un mensaje directo a los jóvenes: los invitó a soltar el celular y mirarse a los ojos para entender lo que de verdad importa. También les pidió que no se dejen llevar por las modas ni por las expectativas ajenas, sino que hagan lo que realmente quieran.

El costo del éxito y la fe

El momento más fuerte de la charla ocurrió cuando Juanes habló sobre el agotamiento. Reveló que, tras diez años de giras, discos y presentaciones constantes, terminó profundamente cansado y deprimido. Llegó al punto de dejar de grabar y de hacer giras por un tiempo para reencontrarse consigo mismo y dedicarle tiempo a su familia.

De esa crisis personal sacó una lección que compartió con los estudiantes: la felicidad no reside en un solo logro, sino en el proceso de estudiar, prepararse y trabajar con convicción y un propósito claro. En este punto, mencionó a sus hijos como el amor más puro e importante de su vida y destacó el papel de su esposa, Karen Martínez, quien junto con su familia lo ayudó a encontrar la fe.

Un regreso con sabor a Grammy

La visita a la UPB ocurrió pocos días después de que el artista se presentara el sábado 14 de noviembre en el DAVIarena de Sabaneta, donde cantó para cerca de 18.000 personas. Mientras que el concierto fue un despliegue masivo, el encuentro universitario fue un espacio de recuerdos, canciones y anécdotas que el público celebró con risas. Al final de la jornada, la universidad le entregó un reconocimiento y varios estudiantes aprovecharon para tomarse fotos con él.

Este regreso a su alma mater coincide con un pico en su carrera. Este año ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop/Rock por su trabajo titulado JuanesTeban, sumando así 26 gramófonos latinos. Además, ese mismo disco lo tiene nominado al Grammy anglo de 2027 como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo; de ganar, sería el quinto de su trayectoria. Pero más allá de los premios, el cantante dejó en la UPB la historia de un joven que encontró su rumbo en esas aulas y terminó llevando el nombre de Medellín por todo el mundo.

Seamos honestos: que el tipo haya mandado trabajos por fax mientras conquistaba el mundo es el nivel de compromiso que todos necesitamos en la vida.