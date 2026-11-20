Espectáculos

Manuel Medrano está recorriendo México con su Superior Tour, un espectáculo de unas dos horas donde se acompaña de cinco músicos en escena. El show tiene un repertorio de 26 canciones que mezcla sus éxitos más conocidos con los temas de su disco más reciente, Superior, combinando el pop con sonidos románticos.

En la lista de canciones suenan éxitos de su carrera como Bajo el Agua, Afuera del Planeta, La Mujer Que Bota Fuego y Quédate, pero también temas recientes como Mucho Más Que Ayer y Superior. Esta etapa de la gira llega después de que el artista pasara por Colombia y Centroamérica.

El recorrido por territorio mexicano incluye ocho presentaciones. Ya pasaron los shows del 6 de noviembre en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, el 8 de noviembre en el Auditorio La Isla de Mérida y el 13 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Coatzacoalcos.

La agenda sigue con el concierto del 21 de noviembre en la Arena Corner Sports de Chihuahua, el 27 de noviembre en el Coliseo Centenario de Torreón, el 29 de noviembre en la Cineteca Alameda de San Luis Potosí, el 4 de diciembre en el Jardín Edea de Los Cabos y el 5 de diciembre en la Arena La Paz.

Además de los conciertos, Medrano participará en los Premios Rolling Stone en Español 2026, cuya gala será el 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México. El cantante no solo hace parte del cartel musical, sino que llega con tres nominaciones: Canción del Año por Mucho Más Que Ayer, Álbum Cantautorx del Año por Superior y Colaboración del Año por Enamorarte Mil Veces, junto a Fonseca.