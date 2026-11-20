Espectáculos

Karina García decidió abrir las puertas de su hogar y mostrar cómo han sido sus primeros diez días junto a su hijo Kairo. A través de un video publicado en Instagram, donde la influenciadora concentra una comunidad de cerca de seis millones de seguidores, compartió imágenes captadas en el balcón de su habitación mientras se dedicaba a cargar y alimentar al recién nacido.

Para este registro, la paisa optó por un look compuesto por un enterizo negro y una faja. El contenido no solo se centró en la ternura del encuentro, sino que también dejó ver fragmentos del rostro de Kairo, lo que disparó una ola de comentarios entre sus seguidores sobre el aspecto del bebé y la recuperación física de la madre.

El vínculo con Kairo y la reacción de Kris R

La publicación estuvo cargada de sentimiento, especialmente por el mensaje que acompañó el video. García expresó que los días con su hijo han sido hermosos, llenos de amor y aprendizaje, asegurando que el niño la hace muy feliz. Esta etapa de maternidad ha sido compartida parcialmente con el público, ya que la pareja ha optado por mostrar solo fragmentos de su vida familiar, evitando hasta ahora una presentación oficial donde el rostro del bebé se revele por completo.

El cantante Kris R, padre del niño, no se quedó al margen y reaccionó públicamente al video. Con un mensaje cargado de emoción, escribió: “Los amooooo!! Me cambiaron la vida”. El artista ha estado presente en varios de los momentos que la creadora de contenido ha difundido desde que nació Kairo, reafirmando que la llegada de su hijo ha representado un cambio relevante en su existencia.

Entre elogios y críticas al cuerpo posparto

Como suele suceder en las redes sociales, la atención de los usuarios se dividió. Por un lado, muchos se enfocaron en el tamaño del bebé y manifestaron su expectativa por conocer más detalles sobre él en las próximas publicaciones. Por otro lado, surgió un debate sobre la apariencia de Karina García a tan solo diez días de haber dado a luz, pues algunos internautas señalaron que se veía diferente.

Ante estas observaciones sobre su figura, la influenciadora decidió no quedarse callada y respondió con un segundo video. En esta ocasión, apareció bailando y aprovechó para hablar honestamente sobre los cambios físicos que ha experimentado durante y después del embarazo. Karina admitió que tiene kilos de más, pero dejó claro que esto no afecta su estado de ánimo, afirmando que se siente feliz en este momento.

El enfoque en el bienestar emocional

Lo que más llamó la atención de su respuesta fue que no intentó vender una rutina de ejercicio ni dio plazos de recuperación física. En lugar de enfocarse en metas estéticas, la paisa puso el foco en su bienestar emocional y en el valor del tiempo que pasa con su hijo. Para ella, la prioridad actual es vivir con alegría los días posteriores al nacimiento de Kairo.

Desde que nació el bebé, el contenido de Karina García ha dado un giro total, convirtiendo al pequeño en el eje central de sus publicaciones. Sus videos más recientes se han dedicado a mostrar las rutinas de cuidado, la alimentación y la convivencia en casa. Esta apertura ha generado una respuesta masiva de apoyo, no solo por parte de sus seguidores, sino también de otras figuras del entretenimiento que han resaltado la complicidad entre la madre y el hijo, así como el tierno respaldo de Kris R.