Espectáculos

Peter Manjarrés decidió dejarle claro a todo el mundo que no tiene problemas con nadie en el medio. Al ser cuestionado por locutores de la cadena Tropicana sobre las supuestas rivalidades que lo han vinculado a lo largo de su carrera, el cantante desmintió los rumores y puso las cosas en perspectiva.

El punto más caliente de la charla fue su relación con Silvestre Dangond. Manjarrés admitió que, aunque en los años 2000 pudieron ser vistos como rivales musicales, esa historia ya quedó en el pasado. Para rematar y cerrar cualquier duda, soltó que ahora son hasta compadres. Aseguró que se habla con todos.

Se nota que Peter está en un mood muy diferente. Confesó que se encuentra en una de las etapas más tranquilas de su vida, lejos de los escándalos y las controversias. Según él, su prioridad ahora es disfrutar de los frutos de su trayectoria y valorar sus logros personales y profesionales.

"Estoy viviendo una época muy bonita, estoy sobre el bien y sobre el mal, disfrutando lo que he hecho en toda mi carrera. Yo no estoy pendiente ahora... estoy enfocado en lo mío, mirando hacía el frente", comentó Manjarrés, dejando claro que ya no le entra el estrés de las peleas.

Para cerrar con broche de oro, el intérprete de "Que Dios te bendiga" envió buenos deseos a todos sus colegas de la industria vallenata. Para él, la unión entre los exponentes es la clave fundamental para que el género siga creciendo, evolucionando y llegando a nuevas generaciones. Terminó su intervención deseando que a todos les vaya bien en sus proyectos.

La verdad es que ya nos cansamos de los dramas entre cantantes; que se lleven bien y nos den más música, que es lo que importa. ¿Quién más se sorprende de que ahora sean compadres?