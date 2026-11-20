Espectáculos

Jenny López no se quedó callada ante las críticas. En una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, un seguidor le lanzó la pregunta de por qué su música no pegaba, y la respuesta de la artista fue contundente.

López explicó que el camino en la música es largo y difícil, asegurando que "definitivamente no es para todo el mundo". La cantante afirmó que seguirá remando y que no se va a cansar aunque una canción no sea tan exitosa como uno sueña o espera, ya que todo el mundo tiene un proceso y ella está viviendo el suyo.

Además, la intérprete señaló que algunas personas son injustas al querer ponerla al mismo nivel de su pareja, quien ya es una persona muy exitosa en este mundo.

Actualmente, Jenny busca abrirse camino en la música popular basándose en su talento y conexión con el público. Recientemente lanzó el sencillo ‘Mi versión de los hechos’, tema que ha interpretado en sus conciertos junto a Jhonny Rivera.

López se dio a conocer hace poco más de tres años cuando subió a la tarima junto a Rivera. Tras esa experiencia, la pareja llegó al altar después de celebrar con dos conciertos en el Movistar Arena, eventos donde el risaraldense festejó 20 años de vida artística.