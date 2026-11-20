Espectáculos

Karol G movió la fecha de su concierto en República Dominicana para el viernes 9 de abril de 2027. El espectáculo, que hace parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour, estaba programado originalmente para el 19 de febrero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo.

Según el comunicado oficial difundido por Gamal RD en sus redes sociales, los organizadores tomaron esta decisión debido a circunstancias logísticas imprevistas. Para los que ya tienen su entrada, no hay estrés: todas las boletas compradas para la fecha original siguen siendo válidas y sirven para entrar el 9 de abril de 2027 sin hacer ningún trámite.

Sin embargo, para quienes no puedan asistir en la nueva fecha y quieran pedir un reembolso o un crédito, hay un plazo corto. El periodo para hacer la solicitud se habilitó el 19 de noviembre y cierra el 9 de diciembre de 2026.

Los interesados deben enviar su petición al correo electrónico reclamaciones@uepa.com, usando la misma dirección de correo que asociaron al momento de comprar las entradas.