Espectáculos

Carmen Villalobos se robó las miradas en la gira de prensa de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso. La actriz colombiana decidió jugar con el estilo retro y apareció con un outfit inspirado totalmente en los años 70.

Para este momento, Carmen eligió un diseño de Andrés Otálora que consistía en un top negro corto y una falda larga y suelta. Para cerrar el look con broche de oro, se puso unas sandalias de plataforma y punta abierta.

La verdad es que el conjunto logró mezclar prendas sencillas con un aire elegante y moderno. Nos demuestra que lo retro nunca pasa de moda y que una falda setentera es la pieza clave que se puede adaptar a cualquier ocasión, ya sea combinándola con blusas ajustadas, camisas o tops según el mood que uno quiera proyectar.

Mientras sigue en el ruedo promocionando esta nueva etapa de la serie, la actriz ha estado compartiendo con sus seguidores los detalles de la producción y, obvio, todos los looks que ha usado en sus actividades de prensa.