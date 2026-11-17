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La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció el lunes 16 de noviembre las nominaciones para la edición 69 de los premios Grammy. La cantante inglesa Raye se llevó todos los reflectores al liderar la lista con 11 menciones, incluyendo álbum del año, con lo que igualó el récord de Beyoncé como la mujer con más nominaciones en un solo año.

Casi tan fuerte estuvo Rosalía, la estrella española que consiguió nueve nominaciones. Lo más impresionante es que entró en las categorías más importantes: álbum, canción y grabación del año. Esto llega justo después de que la artista arrasara el jueves pasado en los Latin Grammy, donde se llevó cinco galardones.

En el ranking de las más nominadas, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert quedaron en el tercer puesto, con siete menciones cada una. El anuncio oficial fue hecho a través del sitio web de los premios por Pharrell Williams, Kehlani, Carly Pearce, Juanes, David Guetta y Yungblud.

Todo sobre la gala y los cambios

La ceremonia se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027 desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Para los que no quieran ir hasta allá, la transmisión será en vivo por ABC y simultáneamente por Hulu y Disney+.

Este año los Grammy se pusieron creativos y lanzaron cinco categorías nuevas: mejor interpretación de música pop asiática, mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B, mejor interpretación vocal de pop tradicional, mejor álbum de música folclórica tradicional y mejor canción latina.

Las nominaciones que tenemos que seguir

En Álbum del año, la pelea está reñida entre Raye con “This Music May Contain Hope”, Rosalía con “Lux (Complete Works)”, Taylor Swift con “The Life of a Showgirl”, Olivia Rodrigo con “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, Bruno Mars con “The Romantic”, Ella Langley con “Dandelion”, Olivia Dean con “The Art of Loving” y Phoebe Bridges con “Lost Weekend”.

Para Canción del año, destacan Rosalía junto a Björk e Yves Tumor con “Berghain”, Taylor Swift con “I Knew It, I Knew You”, Ariana Grande con “Hate That I Made You Love Me”, Olivia Rodrigo con “The Cure”, Ella Langley con “Choosin’ Texas”, Raye con “Where Is My Husband!”, Bruno Mars con “Risk It All” y Olivia Dean con “Man I Need”.

En Grabación del año, el grupo es similar, pero se suma Tame Impala con Jennie en “Dracula” y Taylor Swift con “The Fate of Ophelia”.

El sabor latino en la lista

En la categoría de Mejor álbum de pop latino, Karol G compite con “No me arrepiento de sentir tanto”, junto a Mon Laferte con “Femme Fatale”, Carín León con “Muda”, Rawayana con “¿Dónde Es El After?” y Elena Rose con “Bendito verano”.

Para Mejor canción latina, los nominados son Karol G & Drake con “Ahí”, Jorge Drexler con “¿Cómo se ama?”, Ca7riel & Paco Amoroso con Sting en “Hasta Jesús tuvo un mal día”, Rosalía con “La perla” y Milo J con “Niño”.

Para el Mejor álbum de rock latino/alternativa, están Ca7riel & Paco Amoroso con “Free Spirits”, Jorge Drexler con “Taracá”, Milo J con “La vida era más corta”, Juanes con “Juanesteban” y Fito Paez con “Shine”.

En el Mejor álbum de música tropical latina, compiten Rubén Blades, Roberto Delgado and Orquesta con “País portatil”, Luis Enrique con “El alma en clave”, Fonseca con “Antes que el tiempo se vaya”, Grupo Niche con “Más que palabras” y Carlos Vives con “El último disco Vol. 1”.

Finalmente, en Mejor álbum de música mexicana/tejana, aparecen Grupo Frontera con “Lo que me falta por llorar”, Lupita Infante con “Aunque me duela”, Mari Nobre con “La madrina”, Peso Pluma y Tito Double P con “Dinastía (Deluxe)” y Carlos Rivera con “¡Vida México!”.

Otras categorías destacadas

En Mejor interpretación de música global, destacan Shakira y Burna Boy con “Dai Dai” y Rosalía y Dougie F con “Porcelana”. En Mejor video musical, Rosalía vuelve a sonar con “Berghain”, compitiendo con Raye en “Click Clack Symphony”, Ariana Grande en “Hate that I Made You Love Me”, Phoebe Bridgers en “Lost Boys” y la dupla Gener8ion y Yung Lean en “Storm”.

Para Mejor interpretación de pop en solitario, se miden Olivia Dean, Bruno Mars, Raye, Olivia Rodrigo y Rosalía con “Sauvignon Blanc”. Mientras que en Mejor interpretación pop de dúo/grupo, vemos a Lady Gaga y Doechii en “Runway”, Madonna y Sabrina Carpenter en “Bring Your Love”, Raye y Hans Zimmer en “Click Clack Symphony”, Taylor Swift y Sabrina Carpenter en “The Life of a Showgirl” y Tame Impala con Jennie en “Dracula”.

Para Mejor álbum de pop vocal, las nominadas son Olivia Dean, Bruno Mars, Ariana Grande, Raye y Olivia Rodrigo. En el lado country, para Mejor interpretación en solitario, están Vince Gill, Ella Langley, Kacey Musgraves, Lainey Wilson y Stephen Wilson Jr.

¿Será que Raye logra coronarse después de tantas nominaciones o Rosalía se lleva la fiesta completa?