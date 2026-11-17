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Karina García decidió enfrentar con humor que la gente no deje de hablar de su hijo Kairo. El domingo 15 de noviembre, la creadora de contenido subió un video a sus historias de Instagram donde se le ve charlando con el bebé y soltando unas risas sobre todo el alboroto que se ha armado en redes sociales.

En el video, Karina le preguntó a Kairo si sabía lo que significaba ser el niño más famoso de Colombia. La influencer le recordó que las críticas empezaron incluso antes de que naciera, asegurándole que esta es como su "tercera funa", ya que tuvo demasiadas cuando estaba en la panza y esta es la segunda desde que nació.

La pareja, conformada por Karina y el cantante Kris R, ha sido blanco de comentarios por varias de sus decisiones. Uno de los puntos más comentados fue la elección del nombre Kairo, que generó opiniones divididas entre los usuarios.

A esto se sumaron los comentarios por el chupete de oro y diamantes que recibió el bebé. Sobre este episodio, Karina reaccionó entre risas diciendo: "¿Y viste la del chupete? Ay, no, terrible. Los tienes traumados".

Karina decidió abordar el tema con humor y directamente frente a su hijo.