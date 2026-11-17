Espectáculos

Aída Victoria Merlano decidió prender la fiesta y soltó una serie de revelaciones fuertes sobre su conflictiva relación con Juan David Tejada, más conocido como el Agropecuario. Aprovechando que el empresario estuvo en el evento Stream Fighters 5, la creadora de contenido usó sus historias de Instagram para contar que el problema entre los dos llegó a niveles extremos.

Según Merlano, el conflicto fue tan tenso que sintió temor por su seguridad personal. Por eso, terminó contratando un servicio de seguridad privada que estuvo en su casa por varios meses. "Tuve a un escolta durmiendo en mi sala tres meses", escribió Aída Victoria, asegurando que esa decisión fue consecuencia de las amenazas que sentía en medio de la controversia con el padre de su hijo.

Pero la cosa no quedó ahí. Aída Victoria contó que el estrés emocional fue tan bravo que afectó su maternidad, al punto de pasar tres días sin poder amamantar a su hijo. Además, señaló al Agropecuario como el responsable de una crisis económica: según ella, la dejó sin liquidez y con deudas recién parida.

Para respaldar sus palabras, compartió capturas de pantalla de chats con fecha del 24 de septiembre de 2025, donde se nota que la conversación entre ambos estaba bastante subida de tono. Aída Victoria cerró sus historias diciendo que lo que viene es karma.

Por otro lado, la creadora de contenido reaccionó a unas declaraciones que Juan Tejada dio en una entrevista. En ese espacio, el Agropecuario mencionó que Aída Victoria podría enfrentar problemas legales por un posible caso de secuestro de su hijo y que correría el riesgo de perder la patria potestad.