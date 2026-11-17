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Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, actor colombiano, utilizó sus redes sociales para quejarse de un presunto cobro excesivo en un servicio de taxi mientras estaba en el sector del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Según contó en un video, el actor necesitaba ir desde el aeropuerto hasta el Puente Aéreo, un recorrido que explicó que toma apenas tres minutos. Sin embargo, Solórzano aseguró que varios conductores le solicitaron 45.000 pesos por el servicio, una cifra que consideró demasiado alta para la distancia del trayecto.

Aunque el actor mencionó que comprende lo difícil que es la labor de los taxistas y que deben esperar horas por una carrera, fue enfático en que eso no justifica el abuso. "Esto es un mensaje para los taxistas de aquí del aeropuerto, porque comprendo, comprendo que el taxista demora mucho tiempo para una carrera y tiene que cobrar un poco más de dinero, pero nosotros también somos usuarios y necesitamos que sigan la ley", comentó en su publicación.

Para el 'Flaco', la norma es clara: se debe usar el taxímetro y existe un excedente de 8.000 pesos bajo ciertas condiciones. Solórzano reiteró que el tiempo de espera de los conductores no es excusa para cobrar tarifas tan altas en recorridos cortos.