Espectáculos

Juanes se reencontró con su público para sellar la inauguración oficial del DaviArena. El cantante antioqueño, que tiene 54 años y una trayectoria como solista de más de 25 años además de su paso por la banda Ekhymosis, vivió un momento cargado de emoción al volver a la ciudad donde en su juventud rompió estereotipos siendo "metalero".

Para Juanes, este regreso fue un hito personal. El artista confesó que fue difícil controlarse y mantener la respiración para no llorar y poder cantar, describiendo el día como muy especial por la magia del lugar y el hecho de volver a su tierra. Según sus palabras, esta es su mejor versión, donde cada acierto y derrota, sumados a lo aprendido y estudiado, hacen que todo haya valido la pena, sintiendo que todos sus amigos estaban presentes en el lugar.

Un espectáculo sin pistas y con invitados

El concierto tuvo una duración cercana a las dos horas y media. En un despliegue de talento real, Juanes tocó la guitarra durante todo el show y no utilizó pistas. Su voz estuvo acompañada por un grupo compuesto por un baterista, dos guitarristas, un percusionista, un tecladista y, en algunas canciones, un acordeonero.

Aunque hubo especulaciones sobre la posible aparición de Carlos Vives o de sus antiguos compañeros de Ekhymosis, la banda que integró desde los 15 años, el invitado sorpresa fue Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido como Fruko. El músico acompañó a Juanes tocando su legendario bajo mientras el cantante interpretaba los temas El Preso y La Rebelión.

Uno de los puntos más fuertes de la noche ocurrió cuando Juanes bajó del escenario para cantar junto al público la canción Para tu amor, un tema que escribió para su hija Luna. El artista también recordó sus inicios en Medellín, cuando recorría las calles con botas con punta de platino y se presentaba con Ekhymosis en el teatro al aire libre Carlos Vieco cuando los dejaban. Mencionó que en esa época era imposible presentarse en lugares como La Macarena, contrastando ese pasado con el reconocimiento que hoy recibe de su tierra.

El cierre del evento llegó con la canción A Dios Le Pido, lanzada en 2002, marcando el fin de una noche que rindió homenaje tanto al artista como a la industria musical de Medellín.

Detalles del nuevo DaviArena

El DaviArena representa la primera arena de Antioquia diseñada para conciertos con estándares internacionales. El recinto, ubicado en Sabaneta a ocho minutos caminando de la estación Itagüí del Metro de Medellín y cerca del centro comercial Mayorca, requirió una inversión superior a los 300 000 millones de pesos. El espacio cuenta con 16 bares, 24 puntos de comida y siete centros de experiencia.

En cuanto a la calidad auditiva, el lugar está dotado con tecnología francesa K1 de L-Acoustics, un sistema de sonido line array de gran formato que es referencia mundial para festivales masivos, estadios y arenas. Juanes aprovechó este moderno sonido para potenciar su presentación.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Para quienes asistieron, un dato importante es que el aire acondicionado es muy fuerte al ser un espacio cerrado, especialmente mientras se espera el inicio del show, por lo que se recomienda llevar abrigo. Por otro lado, los parqueaderos no están habilitados por ahora, así que la sugerencia es usar transporte público.

El fallo del Wi-Fi y lo que viene

El punto más crítico de la infraestructura fue la conectividad. A pesar de que la empresa Claro anunció el uso de internet en el escenario y realizó una inversión de 2.500 millones de pesos para instalar una red de fibra óptica y Wi-Fi de alta capacidad, el servicio no funcionó según lo previsto y el internet no navegó durante la mayor parte de la noche.

Ahora que el lugar ya está abierto, la agenda se llena con otros artistas. Las próximas presentaciones en el DaviArena incluyen a Rubén Blades, Chayanne, Kris R, Martin Garrix y la agrupación Alcolirykoz.

Honestamente, que el sonido sea de nivel mundial pero el Wi-Fi no sirva es el resumen perfecto de muchas cosas aquí. ¿Ustedes creen que el abrigo sea suficiente para aguantar ese frío o nos toca entrar envueltos en cobijas?