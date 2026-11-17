Espectáculos

“No estoy embarazada. Repito: no estoy embarazada. Cambio y fuera”. Así de cortante fue Jenny López en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para frenar los chismes que aseguran que está esperando un hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera.

La artista explicó que el tema es uno de los más repetidos en su perfil. De hecho, contó que entre 1.000 y 2.000 consultas que le llegan, esa inquietud aparece de manera constante. Por eso, decidió responder con firmeza y dar detalles sobre el origen de estas especulaciones, que según ella se alimentan de imágenes falsas que circulan en redes sociales donde supuestamente se le ve en estado de gestación.

El origen de los montajes

Sobre el origen de esas imágenes, López fue clara: apuntó a la tecnología. Según la cantante, están utilizando mucha inteligencia artificial para crear estas fotos. Afirmó que cada semana salen nuevas imágenes creadas con IA que la hacen ver como si estuviera a punto de parir.

Para desmentir los montajes, la cantante ofreció un argumento concreto: sus presentaciones en vivo. Argumentó que va a conciertos en vivo todos los fines de semana y que en eso no tiene cómo hacerles un Photoshop. Además, aseguró que no tendría motivo alguno para negar un embarazo si este fuera real.

Un plan de vida sin hijos inmediatos

Este malentendido no es nuevo. Tanto ella como Rivera han sostenido una postura clara desde que formalizaron su unión el 22 de febrero de 2026 en Arabia, Risaralda. De hecho, días después de la ceremonia, Jhonny Rivera fue el primero en responder a sus seguidores que por ahora no contemplaban tener hijos, ya que querían disfrutar la etapa de pareja y valoraban la privacidad que se pierde con la crianza.

En septiembre de 2026, la propia López volvió a tocar el tema con una reflexión más profunda. Comentó que se casó ese año y que está disfrutando mucho de su matrimonio. Precisó que ambos están concentrados en sus carreras musicales y que, aunque los hijos son bienvenidos si llegan, en ese instante no los está buscando.

El camino hasta el altar

La relación entre los dos artistas se hizo pública luego de tres años de noviazgo. El camino hacia la boda tuvo un momento cumbre en mayo de 2025, cuando Rivera le pidió matrimonio durante el concierto de celebración de sus 20 años de carrera en el Movistar Arena de Bogotá. Nueve meses después de ese compromiso, celebraron su unión religiosa en Arabia, municipio del departamento de Risaralda y tierra de infancia del cantante.

Desde que hicieron oficial su vínculo, la pareja ha tenido que lidiar no solo con la presión por los hijos, sino también con las preguntas recurrentes sobre su diferencia de edad, ya que Rivera tiene 52 años y López 23. Ante esto, han respondido en varias ocasiones que cualquier novedad la comunicarán ellos mismos.

Por ahora, Jenny López sigue enfocada en el desarrollo de su carrera musical y en sus compromisos de conciertos cada fin de semana, dejando claro que los montajes de internet no son la realidad.