Colombia se tomó los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta con todo el sabor

Espectáculos

Los Premios Heat 2026 aterrizaron por primera vez en México, específicamente en Puerto Vallarta, y la delegación colombiana llegó dispuesta a adueñarse de la fiesta. Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz fueron las caras principales de la movida nacional durante la semana previa a la gala de la decimotercera edición de estos galardones, que premian lo más top de la música latina.

Para los que no están al día, los Premios Heat son una ceremonia anual que celebra la música y la cultura latina. Fueron creados en 2015 por la ejecutiva colombiana Diana Montes y entre 2015 y 2024 se emitieron por el canal HTV desde Punta Cana, en República Dominicana, y desde 2025 se transmiten por Telemedellín desde Medellín.

El show y los sentimientos en el escenario

El 3 de noviembre, la Explanada Vallarta fue el escenario de un showcase donde Jessi Uribe se robó la atención. El cantante entró al escenario acompañado por el sonido del mariachi para cantar Dulce pecado, la canción que le dio el impulso inicial a su carrera. Durante la noche, Uribe se puso sentimental y agradeció el cariño y los aplausos del público, asegurando que era una velada donde se cumplen los sueños.

Jessi no solo vino a cantar, sino a agradecer a los fans que se movilizaron desde Ciudad de México solo para verlo. Además, aprovechó la vitrina para promocionar su tema más reciente, No es mi culpa. Pero el momento más tierno llegó al final, cuando un conductor le pidió dedicarle unas palabras a su esposa, Paola Jara, quien también estaba nominada en la misma categoría. Uribe confesó que la ama, que le encanta vivir a su lado y que admira todo lo que pasa con ella tanto en su carrera profesional como en la casa.

El esfuerzo valió la pena porque, al final de la gala, Jessi Uribe se llevó el trofeo como Mejor Artista Regional Popular. Un resultado que nos deja felices, aunque la competencia estaba fuerte.

Homenajes y complicidad regional

Luis Alfonso fue el encargado de abrir la noche con un sentido homenaje a Yeison Jiménez. El cantante de Popayán inició el showcase interpretando Así es nuestro amor y, antes de pasar a Destino final, dedicó la canción a Jiménez, mencionando que hoy lo escucha desde el cielo y destacando el legado que dejó en el gremio popular regional colombiano.

La presentación de Luis Alfonso siguió con el tema Chismofilia y cerró con una colaboración en vivo. Invitó al escenario a Miguel Bueno para cantar juntos Culpable. Luis Alfonso llegó a esta edición con el peso de haber ganado el premio al Mejor Cantante Regional Popular en 2024, y este año volvió a repetir nominación en esa misma categoría.

Alfombra roja y el despliegue de nominados

La presencia de Colombia no se limitó al escenario. La alfombra roja y la entrega de los globos HEAT estuvieron llenas de talento nacional con la participación de Paola Jara, Jhon de la Torre, Luister Lavoz, Arelys Henao, Francy y la Guayacán Orquesta. Además, la noche incluyó un reconocimiento especial para Piso 21, el grupo medellinense que ya suma más de 16.000 millones de reproducciones globales. Compartieron este homenaje con Olga Tañón, Banda MS, Los Ángeles Azules y Don René Camacho, director de La Arrolladora Banda El Limón.

En cuanto a las nominaciones, Karol G fue la reina absoluta de la lista con diez candidaturas. Karol G lideró la edición 2026 buscando premios en categorías como Mejor Artista Femenino, Mejor Artista Urbano, Canción del Año y Álbum del Año por Tropicoqueta, además del premio a Mejor Video por la canción Papasito. Solo el puertorriqueño Bad Bunny se le acercó con nueve postulaciones.

El resto de la lista de nominados colombianos fue un despliegue de variedad. En las categorías de Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Urbano figuraron Maluma, J Balvin, Manuel Turizo y Feid, mientras que Ryan Castro y Beéle también compitieron en la rama urbana. Para los amantes de lo tropical, Carlos Vives, Silvestre Dangond y Fonseca estuvieron nominados, y en la salsa se destacaron Grupo Niche y Guayacán Orquesta.

En la categoría de Mejor Artista Región Andina, Luister La Voz compartió espacio con Greeicy, Mike Bahía, Miguel Bueno y Juan Duque. Por último, en la lucha por el título de Mejor Artista Regional Popular, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Paola Jara compitieron contra Pipe Bueno, Arelys Henao y Francy. Jhon de la Torre cerró el grupo de nominados nacionales con una postulación en la categoría de Promesa Musical.

Honestamente, con diez nominaciones, Karol G ya tiene el camino pavimentado, pero ver a tantos colombianos repartidos en todas las categorías demuestra que seguimos siendo los dueños del juego.