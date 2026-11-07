Escándalo en el Festival de la Leyenda Vallenata: descartaron el afiche ganador

Espectáculos

Imagínense ganar un concurso y que al final le digan que no. Eso fue lo que pasó con la convocatoria académica y creativa para el afiche de la versión 60 del Festival de la Leyenda Vallenata. La Fundación decidió no utilizar la obra que el jurado había seleccionado, así lo confirmaron en un comunicado en sus redes sociales.

¿La razón? Según la entidad, la propuesta ganadora no tenía los elementos representativos de la esencia de la cultura vallenata. Según el comunicado, a la propuesta le faltaban los componentes conceptuales y visuales necesarios para proyectar la identidad y tradición del folclor vallenato. A esto se le suma que el tiempo apremia y necesitan sacar la publicidad ya mismo.

La convocatoria estuvo abierta desde el 18 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2026, tiempo en el cual se inscribieron nueve propuestas. El proceso contó con el apoyo de la Red Académica de Diseño (RAD) y de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, quienes ayudaron en la formación y evaluación de los trabajos.

El plan B de la Fundación

Después de analizar el fallo del jurado, la directiva de la Fundación resolvió abstenerse de adoptar la obra. Para no quedarse sin imagen, el equipo de diseño creativo de la propia institución será el encargado de producir el afiche oficial para la edición número 60, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo de 2027.

La institución dio las gracias a los participantes, a los evaluadores y a las universidades aliadas por el esfuerzo puesto en la iniciativa.

Para evitar que esto vuelva a pasar, la Fundación manifestó que quiere proyectar convenios de colaboración con más tiempo en las próximas ediciones. La idea es tener información más detallada y alianzas estratégicas que permitan consolidar los carteles oficiales sin estos inconvenientes.