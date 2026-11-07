La La Love You llega a Bogotá con el Tour Intergaláctico y un mensaje para los raros

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La La Love You aterriza en Bogotá el 11 de noviembre para presentarse en el Lourdes Music Hall. Esta visita llega de la mano de su ‘Tour Intergaláctico’, un espectáculo diseñado específicamente para los fans en la capital colombiana, marcando una diferencia clara con su paso anterior por el país, donde participaron en el BIME con un showcase enfocado principalmente en profesionales de la industria musical.

Para este concierto, la agrupación española llega promocionando su nuevo LP titulado '¿Por qué me miráis así?'. David Merino, el vocalista de la banda, asegura que vuelven con todo, prometiendo un show grande, con toda la producción característica de La La Love You y un repertorio completísimo que han preparado para la ocasión.

El superpoder de ser diferente

El concepto de la gira y su puesta en escena van más allá de una simple estética de ciencia ficción. Detrás de la temática intergaláctica existe una idea que ha atravesado toda la historia de la banda: la sensación de sentirse diferentes y la decisión de convertir esa diferencia en una fortaleza. David Merino explica que ser raro es su mayor talento y su mayor superpoder.

Según el cantante, este sentimiento los ha acompañado en diversas etapas de su vida y carrera. Primero ocurrió en la escuela, luego se trasladó a la escena musical y, posteriormente, se mantuvo dentro de la industria. En lugar de intentar encajar en los moldes establecidos, el grupo decidió reivindicar esa identidad y usarla como el punto de partida de su nueva producción musical.

Todo este universo visual del disco y la gira se materializa en la imagen de un extraterrestre que llega a la Tierra y se enfrenta a las miradas de quienes lo ven como alguien distinto. Por eso, la propuesta intergaláctica mezcla referencias de los cómics, el cine y la cultura pop, buscando siempre mantener la emoción, el humor y la cercanía con quienes los escuchan.

Conexiones latinoamericanas y sonidos nuevos

Aunque este es su primer show oficial para el público colombiano, La La Love You ya tiene vínculos fuertes con el país. Uno de los más destacados es la canción «Las medusas no tienen corazón», una colaboración grabada con la agrupación colombiana Monsieur Periné. David Merino cuenta que conocieron a los integrantes de Periné durante su visita a Bogotá para el BIME hace aproximadamente dos años.

La producción de ese tema fue un proceso compartido: grabaron parte del videoclip en la capital colombiana, mientras que otras escenas se rodaron en las montañas de Madrid y las voces se terminaron de grabar en España. Esta alianza es parte de una apertura musical que la banda ha explorado recientemente, incorporando sonidos latinoamericanos y elementos de otros géneros sin abandonar las guitarras distorsionadas y la energía del pop-punk que definen su identidad.

Merino afirma que no tienen miedo a experimentar con ritmos o colaboraciones que no parecen evidentes a primera vista, pues considera que estas influencias enriquecen a la agrupación sin hacerle perder su esencia. En esta línea de exploración también destacan sus trabajos con el productor colombiano Julián Bernal y la banda argentina Miranda!. Para el vocalista, las redes y conexiones con Colombia y el resto de Latinoamérica ya están más que establecidas.

Lo que se escuchará en el Lourdes Music Hall

El concierto del 11 de noviembre será la oportunidad perfecta para escuchar en vivo las canciones de '¿Por qué me miráis así?', un álbum que expande el sonido de la banda pero mantiene la potencia de sus guitarras. Sin embargo, el setlist no olvidará los temas clásicos que generan una conexión inmediata con la gente, como «El principio de algo», «Que nada nos pare» y «El fin del mundo».

Sobre la posibilidad de tener invitados especiales en el escenario, David Merino anticipó que habrá sorpresas, aunque dejó la incógnita sobre si Monsieur Periné se unirá a ellos en la presentación. Las entradas para este viaje intergaláctico ya están disponibles a través de Passline.

La verdad, que la banda se sienta orgullosa de ser la "rara" del grupo es lo mejor; al final, los que intentan encajar en todo son los más aburridos, ¿no creen?