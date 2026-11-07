El vallenato femenino se va para Europa
Las mujeres del vallenato se toman Europa. El Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE), que es un festival realizado anualmente en Valledupar desde 2016, llevará una delegación de artistas y gestoras culturales a Francia y Alemania para representar a Colombia.
El plan empieza el 9 de noviembre en Toulouse, Francia, donde participan en la décima edición del Festival Locombia hasta el 14 de noviembre. De hecho, el lunes 9 de noviembre a las 5:30 de la tarde arrancan con el conversatorio ‘Voz de mujeres, voz del vallenato: música, poder y emancipación en el Caribe colombiano’ en la Universidad Toulouse Capitole.
Pero la cosa no se queda ahí, porque después el colectivo viaja a Trossingen, Alemania. Esa ciudad es reconocida por fabricar los acordeones y armónicas de la marca Hohner. La delegación llevará presentaciones musicales, talleres y conversatorios sobre el papel de la mujer en este género.
Sinceramente, qué nota que el vallenato femenino rompa fronteras y llegue a Alemania. ¿Se imaginan el impacto de ese sonido en Alemania?