Johanna Fadul y el camino hacia la maternidad: así fue el tratamiento de fertilidad

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La actriz Johanna Fadul decidió romper el silencio y compartir con sus seguidores el proceso médico que ella y su esposo, el cantante Juanse Quintero, atravesaron para lograr un nuevo embarazo. A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista mostró que este camino no fue sencillo, ya que estuvo marcado por varios años de intentos y diversas dificultades médicas que complicaban su deseo de ampliar la familia.

Para quienes no saben cómo funciona este proceso, Fadul detalló las etapas del tratamiento de fertilidad al que se sometieron. El proceso estuvo acompañado por consultas y seguimiento especializado, y el video recoge las explicaciones médicas que recibieron antes de avanzar con la transferencia. Entre los registros aparecen imágenes del 20 de octubre de 2025, fecha en la que comenzó una de las etapas centrales del procedimiento. En esa jornada, Johanna y Juanse participaron en la extracción de los óvulos y en la obtención de la muestra de esperma necesaria para llevar a cabo la fecundación asistida.

El proceso continuó con la transferencia embrionaria. En el video, la pareja documentó el momento exacto en que conocieron cuál sería el embrión transferido y las emociones que los invadieron durante este procedimiento. Un detalle curioso es que, aunque los especialistas les dieron la opción de conocer el sexo del bebé de forma anticipada, ellos decidieron no recibir esa información. Prefirieron mantener la sorpresa y esperar a descubrirlo más adelante durante el embarazo.

Al finalizar la transferencia embrionaria, Juanse Quintero expresó su agradecimiento por haber alcanzado esa etapa del tratamiento y manifestó su deseo de que la gestación avanzara de manera favorable. Johanna acompañó estas imágenes con un mensaje cargado de fe, asegurando que existen milagros que empiezan con una oración, un sueño y un corazón que nunca pierde la esperanza.

Este logro llega después de una historia personal muy dura. En 2015, mientras vivían en México, la pareja esperaba a sus gemelas, Antonella y Anabella. A pesar de que el embarazo tenía vigilancia médica por ser múltiple y las ecografías mostraban un desarrollo normal, Johanna dejó de sentir los movimientos de las bebés cuando tenía cerca de siete meses. Al acudir a una clínica, los médicos diagnosticaron un síndrome de transfusión feto-fetal, una complicación en embarazos gemelares donde se desequilibra la distribución de sangre al compartir la placenta. Esto provocó que una de las niñas tuviera acumulación de líquido y graves afectaciones cerebrales, mientras que la salud de su hermana también empeoraba.

La pareja tuvo que tomar una decisión difícil. Aunque les plantearon intervenir para intentar salvar a una de las niñas, Johanna y Juanse querían tener a las dos. Después de seis días de hospitalización y nuevas valoraciones, decidieron inducir el parto. Pudieron cargar y conocer a Antonella y Anabella durante unos pocos minutos antes de despedirse de ellas. Johanna recordó que el duelo fue especialmente doloroso al regresar a casa sin sus bebés, razón por la cual ambos buscaron apoyo psicológico.

Pero las dificultades no terminaron ahí. Tras la pérdida de sus gemelas, Johanna enfrentó complicaciones médicas para volver a quedar embarazada. Llegó a un punto en el que dejó de menstruar y, durante las revisiones, los especialistas encontraron cicatrices en el útero y otras condiciones que requerían seguimiento constante. Estas secuelas fueron parte del obstáculo que recorrieron durante los años siguientes antes de recurrir al tratamiento de fertilidad que finalmente compartieron en redes sociales.

Después de mantener estos procedimientos en reserva durante mucho tiempo, la actriz decidió que era el momento de mostrar el recorrido. Para ella, esta experiencia transformó su manera de enfrentar las dificultades y la ayudó a madurar y fortalecer su carácter. La publicación recibió comentarios de seguidores que enviaron mensajes de apoyo a la pareja, y Fadul cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram.