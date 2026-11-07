Manuel Turizo se lanza con «Apambichao, Vol. 2» y trae a J Balvin al juego

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Manuel Turizo, el cantante colombiano de reguetón y pop latino, estrenó el viernes 6 de noviembre su nuevo álbum «Apambichao, Vol. 2». El disco trae diez canciones donde el artista decidió experimentar con todo: desde merengue y salsa hasta sonidos afro y el famoso merenguetón.

Lo más picante de este lanzamiento es que por fin tenemos la primera colaboración entre Manuel Turizo y J Balvin en el tema «Como Fuera». Los dos se reunieron en Nueva York para grabar el videoclip del tema.

Pero Turizo no se quedó solo con Balvin. El álbum incluye también a Kapo, cantante colombiano, en «Cogiendo Pareja», y suma sonidos mexicanos con Oscar Maydon en «Pa' Besarte». También aparecen Zaider y Hamilton en el tema «Yo Yo», aportando nuevas influencias al sonido del disco.

Si quieren algo con más sabor a regional mexicano, el álbum incluye «Las Bailábamos Juntos», una colaboración con el Grupo Firme, la banda de Tijuana. Con este tema, Turizo se lanza de lleno a los sonidos de México y demuestra que no le tiene miedo a saltar de un género a otro.

Según su equipo de prensa, la idea de este proyecto es conectar diferentes culturas musicales sin que Turizo pierda su propia esencia. El mismo cantante dejó claro que este es un álbum hecho para bailar, celebrar y dejarse llevar.

Nosotros creemos que apostar por la diversidad de ritmos fue la jugada correcta. Pasar del reguetón a la salsa y terminar en el regional mexicano es un riesgo, pero si el objetivo es la fiesta, Turizo lo logró. ¿Será que este mix de géneros se convierte en el himno de las próximas rumbas?