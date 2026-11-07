Gerónimo Gómez Azza: el bogotano que apunta a las 24 Horas de Le Mans

Espectáculos

Gerónimo Gómez Azza se ha convertido en uno de los talentos jóvenes con mayor proyección internacional del automovilismo colombiano. El bogotano, que ya suma nueve años de experiencia en las pistas, tiene la mirada puesta en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y el sueño de competir en las míticas 24 Horas de Le Mans.

Para entrar en contexto, Gerónimo es un piloto que ha transformado su pasión infantil por los carros en un proyecto de vida profesional. Desde que montó por primera vez en un kart en la escuela, supo que quería dedicar sus esfuerzos a este deporte, buscando siempre cualquier oportunidad para estar cerca de los vehículos.

Títulos y el salto a Europa

El recorrido de este piloto no es cuestión de suerte, sino de resultados concretos. En su hoja de vida ya figuran más de 55 podios y tres títulos nacionales clave: fue campeón del Rotax Max Challenge Colombia 2022, campeón nacional SuperNat de Karting MinDeporte 2023 y campeón de la Rok Cup Colombia 2025. Además, logró posicionarse entre los diez mejores del mundo en la Superfinal Shifter Rok 2025, un hito fundamental en su trayectoria.

Para seguir creciendo, Gerónimo ha tenido que mirar hacia Europa. Según su madre y representante, Mónica Azza, competir fuera del país es una necesidad porque Colombia tiene limitadas las posibilidades de desarrollar la disciplina en pistas de alto nivel internacional, mientras que países como Italia cuentan con una infraestructura de circuitos mucho más amplia.

El respaldo de la capital y referentes

El piloto ahora cuenta con un apoyo institucional importante a través de la Marca Bogotá, una iniciativa del Instituto Distrital de Turismo (IDT) aprobada por el alcalde Carlos Fernando Galán. La idea es que Gerónimo sea un embajador de la capital, aprovechando que compite en escenarios europeos para promocionar a Bogotá y sus talentos deportivos. Para Mónica Azza, esto es especial porque la ciudad fue el lugar donde su hijo nació y donde empezó a construir su sueño hace nueve años.

En este camino, Gerónimo ha buscado consejos de quienes ya saben lo que es estar en la cima. Se ha reunido con Juan Pablo Montoya, a quien considera una leyenda del país que apoya a los nuevos talentos, para hablar sobre los carros y qué rutas tomar en su carrera. Aunque admira la Fórmula 1, el bogotano dejó claro que su meta son los prototipos.

Curiosamente, el hecho de no haber visto correr a Montoya en su momento le permitió seguir a otros referentes en crecimiento que lo motivaron, como Gabby Chaves, Sebastián Saavedra y Julián Leal.

Sacrificios académicos y el costo del sueño

Llegar a este nivel ha exigido sacrificios que van más allá de la pista. Durante su etapa en el karting, Gerónimo disputaba tres campeonatos al año —dos nacionales y uno internacional— con cerca de 30 carreras por temporada. Este ritmo hacía imposible seguir un modelo escolar tradicional, por lo que tuvo que cambiarse a una institución con educación flexible y virtual diseñada para deportistas, lo que le permitió avanzar en sus estudios sin dejar el deporte.

Detrás de los logros también hay una estructura financiera y logística liderada por su manager y madre, Mónica Azza. Mantener una carrera de este calibre implica inversiones millonarias. Para la temporada 2026, la inversión superó los 800.000 euros para cubrir la preparación y participación en competencias internacionales.

El proyecto para 2027 es aún más ambicioso, con un presupuesto que supera los 1,2 millones de euros. Este monto está destinado a una gira internacional cuyo objetivo principal es competir en la Michelin Le Mans Cup y en las competencias de prototipos LMP3.