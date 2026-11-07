Aída Victoria Merlano alarma a sus seguidores con un mensaje sentimental sobre su hijo

Espectáculos

Aída Victoria Merlano puso a temblar a sus seguidores el pasado miércoles 4 de noviembre. La barranquillera publicó un carrusel de fotos y videos junto a su hijo Emiliano, quien ha crecido notablemente y llamó la atención de los internautas porque ella no lo mostraba mucho desde que estaba más bebé. Lo que empezó como un momento tierno terminó siendo motivo de alarma por la descripción del post: “Darte vida a ti, me dio vida a mí. Eres mi fuerza, mi razón de ser; y si el internet nunca olvida, que nunca olviden que hemos sido felices cada día de nuestra vida juntos”.

Seamos sinceros, el tono del mensaje no pasó desapercibido. Mientras algunos lo vieron como una simple expresión de amor, otros sintieron que había una tristeza profunda o incluso una energía de despedida. La red se llenó de teorías y preocupación, con usuarios preguntándose si la influencer estaba enfrentando algo grave que pudiera afectar su relación con el niño. Algunos comentarios en la publicación reflejaban este sentimiento, deseándole que cualquier "tormenta" pasara y que pudiera vivir en paz con su hijo.

El caos con el padre de Emiliano

Este clima de tensión no salió de la nada. Aída Victoria ha estado atravesando días muy complicados y decidió abrirse sobre su estado emocional a través de historias en su cuenta oficial de Instagram. En los videos, se mostró llorando y confesó que no han sido momentos fáciles, razón por la cual se había mantenido ausente de las redes sociales.

La creadora de contenido explicó que su tranquilidad y su salud mental se han visto afectadas, provocándole cuadros de ansiedad. El detonante de este malestar son los problemas relacionados con Juan David Tejada, su expareja y padre del bebé. La situación se volvió un tema caliente en la conversación digital luego de que Tejada publicara varios comunicados asegurando que desconoce el paradero del niño y que no tiene información sobre él.

Apoyo y teorías de los internautas

En medio de la incertidumbre, apareció Diego Camacho, el mejor amigo de la influencer y quien siempre la ha defendido en sus conflictos. Camacho reforzó la idea de que algo sucede al escribirle que el internet jamás olvidará todo lo que ella ha hecho por Emiliano y que él se encargará de que el niño sepa, cuando sea grande, lo valiente, fuerte y admirable que ha sido su mamá, resaltando cuánto lo ha amado.

Pero el chisme no se quedó solo en el conflicto sentimental. Algunos internautas empezaron a lanzar teorías más fuertes, sugiriendo que el problema podría estar vinculado a los temas legales que Aída Victoria tiene pendientes por el caso de su madre. Según estas especulaciones, esto podría ser la razón por la cual ella tendría que alejarse de su hijo, aunque es importante aclarar que la influencer no ha confirmado nada de este talante.

La verdad es que, aunque Aída Victoria admitió que no ha pasado buenos días y que su estabilidad emocional está tambaleando, no ha dado una explicación concreta sobre el significado real de su mensaje del 4 de noviembre. Por ahora, solo sabemos que el drama familiar con Juan David Tejada sigue encendido y que sus seguidores están en alerta máxima esperando una respuesta clara.