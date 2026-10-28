PETA Latino le tiró indirecta a Karol G por sus plumas rosadas

Espectáculos

Karol G terminó en el ojo del huracán por un accesorio de su gira Viajando por el Mundo Tropitour: un penacho de plumas rosadas que no cayó nada bien en PETA Latino. La organización publicó una foto de la cantante en el escenario y le soltó un mensaje directo en Instagram: “Eres una BICHOTA, no necesitas las plumas de nadie para demostrarlo”.

La entidad no se quedó corta y hasta usó la letra de uno de sus hits para cuestionarla, preguntando: “Karol, ¿qué hubiera sido si antes hubieras conocido a las aves detrás de tu look?”. Según la publicación, las plumas pueden provenir de aves explotadas, maltratadas y asesinadas para obtenerlas, y convertir animales en accesorios "simplemente no va contigo".

Por ahora, la cantante no ha respondido públicamente ni ha aclarado de qué material es el penacho. Sin embargo, fuentes cercanas a sus diseñadores soltaron que las prendas están libres de crueldad animal y que usan materiales sintéticos para lograr ese efecto visual. ¡Ojalá sea así, porque el look está muy top pero el drama sobra!

Una gira que no para

Todo esto pasa mientras Karol G sigue dándolo todo en Viajando por el Mundo Tropitour, una producción ambiciosa que empezó el 24 de julio de 2026 en Chicago. La gira, anunciada en abril por Live Nation, incluye canciones de Tropicoqueta, el álbum que sacó en junio de 2025.

La primera etapa ya pasó por ciudades como Toronto, Las Vegas, Nueva York y Miami, cerrando el tramo norteamericano el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Texas. Ahora la gira se mueve hacia América Latina y luego saltará a Europa en 2027.

Según el calendario oficial, febrero será el mes de República Dominicana y Puerto Rico. Después, la gira europea arranca el 3 de junio de 2027 en Barcelona, pasando por ciudades como Madrid, París y Londres, para terminar el 24 de julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán, Italia.

¿Ustedes creen que la Bichota ignore el comentario o saldrá a defender su outfit?