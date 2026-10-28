Greeicy se puso sentimental en Caracas con un temazo venezolano

Espectáculos

Greeicy se mandó un momento súper emotivo en su presentación en Caracas como parte de su gira Candela World Tour. La colombiana decidió compartir el escenario con el público para interpretar “Egoísmo”, una canción icónica del repertorio musical venezolano que, según ella, le trae recuerdos de cuando era adolescente.

Para la artista, volver a cantar este tema en vivo y sentir que tanta gente se sabía la letra fue una experiencia difícil de explicar. En sus redes sociales confesó que haberlo hecho juntos en Caracas fue algo "inexplicable", dejando claro que el momento tuvo un significado que superó lo musical.

Más que música, pura hermandad

Después del concierto, Greeicy aprovechó para agradecer todo el cariño que recibió en Venezuela. La cantante manifestó su intención de seguir regresando siempre para mirar a sus seguidores a los ojos y entregarles todo su sentimiento a través de sus canciones.

Además, aprovechó para reflexionar sobre los lazos que unen a Colombia y Venezuela. Para ella, existen elementos culturales que permiten que ambos países se reconozcan y se sientan hermanos, destacando que la música es precisamente uno de esos puentes maravillosos que borran las fronteras.

El espíritu del Candela World Tour

Este show en Caracas es parte de su recorrido con el Candela World Tour, donde Greeicy no solo presenta sus hits, sino que también abre su corazón compartiendo recuerdos personales que conectan su propia historia con las canciones que interpreta.

La interpretación de “Egoísmo” se convirtió en uno de los momentos destacados de su paso por el país, logrando unir una vivencia íntima de la cantante con un clásico que el público venezolano reconoce y ama. Quedó claro que estos encuentros en vivo son los que realmente cuentan en su camino musical.

¿Quién no se ha sentido así con una canción de la adolescencia?