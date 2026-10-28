La dieta y el entrenamiento de Shakira para aguantar la gira

Espectáculos

Shakira no se anda con juegos para mantener el ritmo de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. La cantante de 49 años sigue una rutina de entrenamiento físico seis días a la semana y un plan alimenticio basado en nutrientes esenciales.

Anna Kaiser, quien es la entrenadora personal de la artista, reveló que la clave es alternar modalidades de ejercicio a diario. Según Kaiser, esto sirve para evitar la monotonía y trabajar diferentes capacidades físicas, además de ayudar a la cantante a conectar con su cuerpo.

El entrenamiento empieza con un calentamiento y sigue con movimientos de alta intensidad para llegar a un estado anaeróbico. En el menú de ejercicios hay burpees, saltos en cuclillas, flexiones con peso, carreras, escaladores y arrebatos. La estructura consiste en cinco rondas del ejercicio elegido, con descansos de unos 90 segundos entre cada una para recuperar el ritmo cardíaco y transiciones breves entre movimientos para no bajar la exigencia.

En la parte de la comida, el régimen de Shakira incluye un desayuno con proteínas, grasas saludables y productos frescos para tener energía sin sentirse pesada. El plato comienza el día con huevo duro, aguacate, tomate, sal marina, aceite de oliva y un batido de frutos rojos.

Sinceramente, ver esa lista de ejercicios nos dejó exhaustos solo de leerla. Lo de los burpees y los saltos en cuclillas es nivel experto, pero bueno, así es como se logra ese despliegue en el escenario. ¿Ustedes se atreverían a seguir este ritmo o prefieren quedarse con el batido de frutos rojos y ya?