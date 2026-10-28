Claudia Bahamón no aguantó y reaccionó con indignación ante un video de un hombre sentado sobre una tortuga

Espectáculos

Claudia Bahamón no se quedó callada después de encontrarse con un video que le revolvió el estómago: un hombre sentado tranquilamente sobre una tortuga marina en una playa. La presentadora compartió las imágenes y lanzó toda su artillería cuestionando la conducta de este sujeto frente al animal.

En el video se ve cómo el hombre se monta sobre el caparazón de la tortuga mientras ella permanece en la arena, aparentemente en medio de su proceso de anidación. La grabación empezó a rodar por varias plataformas y, obvio, dejó a todo el mundo preguntándose cómo alguien puede ser tan desconsiderado con la fauna silvestre.

Bahamón no ocultó su molestia y dejó claro que esto no le parece normal. “Qué horror, de verdad. Esta gente tan insensible. Me duele el alma hondo, hondo, hondo”, escribió al compartir el clip. Para ella, que suele promover la protección ambiental, este tipo de acciones son imperdonables. De hecho, añadió que “a estas alturas de la vida, esta falta de conciencia ya no se perdona”.

Sobre el video, no hay mucha claridad. No se sabe exactamente en qué lugar se grabó ni la fecha exacta, y mucho menos quién es el hombre que aparece haciendo semejante desplante. Según lo reportado en su momento, no había un pronunciamiento oficial de una autoridad ambiental sobre una eventual investigación.

Lo grave es que las tortugas marinas usan las playas para reproducirse y anidar, y que un humano llegue a interrumpir eso alterando su comportamiento natural es un problema serio. Honestamente, ¿en qué planeta vive la gente que cree que un animal silvestre es un mueble para descansar?