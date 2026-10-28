Manuela QM pone en su sitio a quienes critican que llame «novio» a Blessd

Espectáculos

Manuela QM decidió responder a las críticas que ha recibido en sus redes sociales después de publicar un video en TikTok. En el clip, la creadora de contenido mostraba el unboxing de un iPhone Duo que le regaló Blessd, mientras aparecía feliz junto al artista y su hijo Caleb.

El problema empezó porque Manuela se refirió al cantante como «novio». Para varios usuarios, el hecho de que vivan juntos y tengan un hijo hace que el término sea incorrecto y que debería llamarlo «marido». Ante el comentario de una internauta que cuestionó si era novio o marido, Manuela fue contundente y respondió: «El papá de Caleb».

Pero la cosa no quedó ahí. Otra usuaria le escribió «Novio y con hijo», a lo que la empresaria contestó: «Aún no me piden matrimonio». Con esta frase, Manuela dejó caer una indirecta que llevó a varios usuarios a especular sobre si es una señal de lo que espera del cantante o de los planes que tendría la pareja a futuro.

Este drama llega después de que la pareja confirmara su regreso con fotos emotivas. Blessd incluso le pidió perdón públicamente a Manuela por haberle faltado en algunas ocasiones, y desde entonces se han mostrado en una etapa muy feliz con la llegada de su hijo.

Sinceramente, nos encanta que Manuela no se deje montar la película por nadie en los comentarios. Si ella dice que es el novio, es el novio, y si quiere el anillo, que Blessd se ponga las pilas pronto. ¿Será que el iPhone Duo fue el único regalo o ya viene la propuesta en camino?