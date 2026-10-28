Aria Vega llevó el sabor de la costa a Estados Unidos y Puerto Rico con su CARIAVALES Tour

Espectáculos

Aria Vega terminó la noche del lunes 26 de octubre la etapa de su CARIAVALES Tour por Estados Unidos y Puerto Rico con un concierto en Big Night Live, en Boston. Con este show, la cantante completó su primera gira como artista principal por esa región, consolidando un camino que empezó con un concierto de entradas agotadas en Zey Zey, en Miami, el 23 de julio, marcando así su debut como cabeza de cartel en Estados Unidos.

La artista, conocida como la Nena de Quilla, es una de las voces más destacadas del año y ha impulsado el movimiento cultural llamado Costeñita Core, que mezcla música, jerga y el estilo propio de la costa Caribe colombiana.

Un recorrido lleno de color y ritmo

El CARIAVALES Tour no fue solo una serie de conciertos, sino una exportación del espíritu del Carnaval de Barranquilla a diversos escenarios. La gira inició el 15 de agosto en el Bayamón Town Hall, donde Aria se presentó como parte del Melody Fest en Puerto Rico. Durante el mes de octubre, el despliegue continuó con presentaciones en District, en Atlanta; Celine, en Orlando; The Roxy, en Los Ángeles; Avondale Music Hall, en Chicago; Indianapolis; White Oak Music Hall, en Houston; y The Brooklyn Monarch, en Nueva York.

En cada uno de estos recintos, los fanáticos se tomaron el tiempo de asistir con los colores típicos del carnaval para cantar éxitos como “CHÉVERE (premiumremix)”, “CULE POCO (sirenabesarico_costeña)” y “TOTOTO (+4)”. Los espectáculos estuvieron diseñados para ser una experiencia completa, apoyados por bailarines, ritmos costeños y elementos visuales impactantes.

Uno de los puntos máximos de la gira ocurrió en Nueva York. En el escenario de The Brooklyn Monarch, Aria contó con la compañía de Valentina Ferrer para interpretar “COMPA COLETO (uy_como)”, el sencillo más reciente de la artista.

Moda y sentimiento costeño

Si algo dejó huella en el CARIAVALES Tour fueron los looks. Aria convirtió cada noche en una pasarela de moda con vestuarios exclusivos que transformaron la estética del Costeñita Core en una declaración de estilo. Esta propuesta visual la posicionó como una de las artistas que más impacto generó en la moda durante la temporada de otoño.

Sobre el sentimiento de llevar su cultura a otros países, la cantante expresó que pasó semanas fuera de casa, pero que sintió que se trajo a Barranquilla consigo. Aseguró que cumplió la promesa de llevar los carnavales a todas las ciudades y que fue recibida con ganas de celebrar, pues para ella el carnaval le pertenece a todo el mundo.

Un año de hitos y nominaciones

Este cierre de gira corona un periodo histórico para Aria Vega. Su canción “CHÉVERE (premium_remix)”, grabada junto a Ryan Castro, alcanzó la cima de los listados Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard, dándole su primer número uno en Estados Unidos. El éxito de este tema es evidente en las cifras: tiene más de 105 millones de reproducciones en Spotify y ha inspirado más de 2,1 millones de creaciones en TikTok.

Además de los números en streaming, la artista ha acumulado reconocimientos importantes. Ganó la categoría New Generation Female Artist en los Premios Juventud 2026 y logró agotar las entradas de sus primeros conciertos como artista principal en las ciudades de Barcelona y Madrid. También tuvo la oportunidad de ser telonera de Shakira en Madrid y actualmente cuenta con una nominación a los Premios Rolling Stone en Español 2026.

La agenda de Aria sigue apretada. El 28 de octubre se presenta en El Salvador, y el 30 de octubre tiene una cita en Quito, Ecuador. Después de estas fechas, viajará a Las Vegas para asistir a la 27.ª edición de los Latin GRAMMY Awards el 12 de noviembre, evento donde está nominada a la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Sinceramente, que Aria esté nominada al Grammy después de romperla así en Estados Unidos es el resultado lógico de tanto trabajo. ¿Será que se trae el premio para Barranquilla?