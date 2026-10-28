Silvestre Dangond presenta ‘Efectos Secundarios’ con Elena Rose en ‘Efectos Secundarios’

Espectáculos

Silvestre Dangond presentó ‘Efectos Secundarios’, un tema donde se junta con la cantautora venezolana Elena Rose. La idea aquí es clara: experimentar con sonidos diferentes y conectar con un público más joven, con la participación de Elena Rose, que aporta una colaboración con el pop latino contemporáneo.

La colaboración reúne a dos artistas de universos musicales distintos y refleja la disposición de Dangond a experimentar con propuestas que amplían su repertorio, mientras busca mantener su identidad musical.

El tema salió el 30 de julio y ahora entró en una nueva etapa de difusión en radio. Según el equipo de promoción, el despliegue inicial de la canción se vio afectado por la coyuntura informativa nacional tras el terremoto del 10 de agosto, y con esta nueva fase el equipo busca ampliar su alcance entre los oyentes.

El artista también continúa trabajando en nueva música. Antes de este estreno presentó una canción junto a Lucho Díaz y ya anunció que próximamente lanzará ‘Hay amores’.

Con ‘Efectos Secundarios’, Silvestre Dangond suma un nuevo capítulo a su trayectoria y muestra su interés por acercar el vallenato a otras generaciones.